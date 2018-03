Vivid Games liczy na zdecydowany pozytywny efekt zbliżających się premier gier



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Vivid Games zakłada, że zbliżające się premiery trzech gier nie tylko rozszerzą portfolio, ale będą miały zdecydowanie pozytywny wpływ na przychody, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

"Przez najbliższe 5 miesięcy skupiamy sie na 3 najnowszych tytułach. Dla nas ważne jest, żeby były dobre, silne i były w stanie generować przychód przez długi czas. Są to gry z rożnych kategorii i z lepszymi metrykami niż nasze dotychczasowe tytuły. Dlatego zakładamy, że wpływ tych gier na nasze przychody będzie duży i dywersyfikację portfolio" - powiedział Kościelny podczas spotkania z dziennikarzami.

"Liczymy, że przewyższą Real Boxing ponieważ mogą trafić do znacznie większej grupy graczy i zbudowane są potencjale naszych doświadczeń przez ostatnie lata" - dodał prezes Vivid Games.

Vivid Games ustalił, że premiera gry "Space Pioneer" nastąpi w maju 2018 r., "Metal Fist" - w czerwcu, a "Gravity Rider" w sierpniu br.

"Dotychczasowy soft launch pozwolił na budowę tych gier na bieżąco i uzyskanie feed back od dziesiątek tys. graczy, co daje wiarygodny pogląd i weryfikuje założenia. Przez ostanie dwa lata jesteśmy znacznie znacznie dalej z doświadczeniem we free2play i już po metrykach tych gier oczekujemy, że to wszystko zaowocuje" - wskazał Kościelny.

Podkreślił, że każda z gier jest testowana na platformach iOS i Android jednocześnie i „na obu są zrobione na tym samym dobrym poziomie".

"Premiery na platformach odbędą się z krótką różnicą czasową. Pierwszy będzie iOS. Dotychczas iOS przynosił nam więcej przychodów od Androida, teraz to może się zmienić na korzyść Androida, ponieważ gry są odpowiednio zoptymalizowane" - podkreślił Kościelny.

Dodał, że po tych premierach będzie więcej przestrzeni, aby robić kolejne rzeczy. Program wydawniczy cały czas działa i kolejne gry będą się pojawiać. Ponadto jeden projekt z GameINN zaczął się od stycznia.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)