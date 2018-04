Lagarde podkreśliła podczas konferencji prasowej, że wojna celna byłaby zgubna dla inwestycji i światowej wymiany handlowej, które są najważniejszymi motorami globalnej gospodarki.

Szefowa funduszu wystąpiła na konferencji prasowej podczas otwarcia wiosennych obrad MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie.

Zaapelowała do Stanów Zjednoczonych, by postarały się unikać jednostronnych decyzji w sprawach taryf oraz "nadzwyczajnych środków" do rozwiązywania nieporozumień z Chinami, przeciw którym wymierzona jest większość amerykańskich sankcji.

Wojna handlowa byłaby niszczycielska nie tylko dla USA i Chin, ale też dla wszystkich krajów, ponieważ gospodarki stanowią teraz system naczyń połączonych - ostrzegła.

Lagarde powiedziała też, że "rządy powinny się wystrzegać wszelkich form protekcjonizmu", aby nie wyhamować ożywienia gospodarczego na świecie. Podobne ostrzeżenie szefowa MFW skierowała rok temu do administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która również teraz jest głównym adresatem uwag dotyczących ryzyka wojny handlowej.

