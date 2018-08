JSW chce domknąć nowe finansowanie w ciągu 6 tygodni



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce w ciągu maksymalnie sześciu tygodni uzgodnić nowe finansowanie, w tym 1 mld zł z "klubu banków", 100 mln euro z EBI i 260 mln zł z NFOŚiGW i BOŚ, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski.

"Mamy klub banków który zadeklarował chęć współpracy. Częściowo chodzi o zadłużenie amortyzowane, częściowo o kredyt rewolwingowy. Mamy też instytucje niebankowe, które by do tego klubu dołączyły" - powiedział Ostrowski podczas konferencji prasowej.

Pula finansowania negocjowana z "klubem" to 1 mld zł.

"Mamy zaawansowane rozmowy z EBI na łącznie 100 mln euro i mamy dodatkowo fundusze środowiskowe w wysokości łącznie 260 mln zł z NFOŚiGW i BOŚ" - dodał wiceprezes.

"Myślę, że ciągu miesiąca do sześciu tygodni warunki finansowania będą dopięte" - podsumował.

W rozmowie z dziennikarzami Ostrowski wskazał też, ze spółka może powiększyć pulę "klubu banków", jeśli dołączą nowe instytucje. Potwierdził też, że rozmowy prowadzone są także z bankami zagranicznymi.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)