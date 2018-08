Statima zwiększyła przychody o 39% r: r w I poł., podtrzymuje plan debiutu na GPW



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Statima wypracowała 10,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 4,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 39% i 11%, podała spółka. Zarząd firmy podtrzymuje zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji i debiutu na GPW.

"Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w analizowanym okresie było możliwe dzięki zakupom nowych, atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli. Efektywny model biznesowy i sprawdzone metody działania pozwolą nam na dalsze zwiększanie skali działalności przy zachowaniu atrakcyjnej rentowności" - powiedział prezes Michał Konieczny, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2018 r. Statima koncentrowała się na strategii organicznego rozwoju poprzez inwestycje na polskim rynku wierzytelności masowych. Od początku roku do 30 czerwca 2018 r. firma nabyła pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 64 mln zł, przy czym wartość nominalna pakietów kupionych w samym II kwartale wyniosła 50 mln zł. Wartość nominalna wszystkich posiadanych wierzytelności na 30 czerwca bieżącego roku wyniosła 341,5 mln zł, co oznacza wzrost o 65,9% rok do roku, podano również.

"Statima, dzięki korzystnej sytuacji płynnościowej może bezpiecznie realizować inwestycje na rynku wierzytelności oraz terminowo obsługiwać zadłużenie, w tym wypłacać odsetki od pięciu serii obligacji. Wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto/ kapitały własne) wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 0,58, co stanowi podstawę do dalszego dynamicznego wzrostu skali działania" - czytamy dalej.

Zarząd Statima z optymizmem podchodzi do wyników w całym bieżącym roku. Zamierza nie tylko umacniać pozycję lidera na rynku należności komunikacyjnych, ale także dywersyfikować biznes, uczestnicząc w przetargach na zakup wierzytelności energetycznych, telekomunikacyjnych czy ubezpieczeniowych. Planuje zwiększać skalę działania, bazując nie tylko na wierzytelnościach kupowanych na własny rachunek, ale także rozwijając segment windykacji na zlecenie (inkaso).

W szerszej perspektywie spółka nie wyklucza przeprowadzenia oferty publicznej akcji i debiutu na GPW, podano także.

"Jesteśmy już obecni z obligacjami na Catalyst, a debiut na GPW byłby dopełnieniem naszego związku z rynkiem kapitałowym, w którym dostrzegamy doskonałe źródło finansowania wzrostu. Termin przeprowadzenia oferty, jak i jej parametry uzależnione są od warunków rynkowych" - podsumował Konieczny.

Statima jest liderem w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce. Portfel klientów spółki tworzą miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, przewoźnicy kolejowi oraz firmy o ogólnopolskim zasięgu z branży ubezpieczeniowej i energetycznej.

