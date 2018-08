Rawlplug planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.



Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Rawlplug planuje zrealizować ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka.

"W roku 2018 w grupie kapitałowej Rawlplug planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 40 mln zł" – czytamy w raporcie półrocznym.

W grupie kontynuowane są następujące główne projekty inwestycyjne:

- reorganizacja oraz wymiana parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym we Wrocławiu – program 3-letni o wartości ok. 30 mln zł (10 mln zł rocznie);

- kontynuacja rozbudowy parku maszynowego w Koelner Łańcuckiej Fabryce Śrub Sp. z o.o. w kierunku dalszego rozwoju produkcji specjalistycznych wyrobów śrubowych na rynki eksportowe, ok. 13 mln zł rocznie;

- wdrożenie systemu SAP BusinessOne w Rawlplug Ireland Ltd;

- wdrożenie jednolitego systemu informatycznego SAP S/4HANA w spółkach Rawlplug S.A. oraz Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. w latach 2017 - 2020;

- Wdrożenie systemu e-commerce w Rawlplug Ltd.

Rawlplug poinformował, że inwestycje grupy finansowane będą ze środków własnych oraz z wykorzystaniem leasingu.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.

