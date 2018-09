Aplisens przesunie część tegorocznych nakładów inwestycyjnych na 2019 r.



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens może część zaplanowanych na ten rok nakładów inwestycyjnych przesunąć na kolejny rok, poinformowali przedstawiciele spółki.

"Plan na ten rok to koło 20 mln zł, nie licząc dokonanej akwizycji" - powiedziała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek podczas konferencji prasowej.

Istotną realizowaną inwestycją jest budowa zakładu w Radomiu i wyposażenie go w stanowisko do produkcji przepływomierzy. Spółka szacuje, że inwestycja będzie warta 11 mln zł, przy czym część wydatków zostanie poniesiona w przyszłym roku.

"Z tych 20 mln zł część się przesunie na przyszły rok, to zależy od tempa prac itd. Trudno z tej perspektywy dokładnie określić, jak duża część" - wskazał prezes Adam Żurawski.

W marcu br. prezes informował, że Aplisens planuje przeznaczyć 21,6 mln zł na inwestycje w 2018 r.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)