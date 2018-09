PGNiG przedłuża współpracę z Ukrtransgazem



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Ukrtransgaz podpisały kolejną umowę, która umożliwia polskiej spółce korzystanie z podziemnych magazynów gazu na Ukrainie, podał PGNiG.

"Przedłużenie umowy to konsekwencja naszego zainteresowania ukraińskim rynkiem gazu, na którym cieszymy się opinią wiarygodnego dostawcy" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.

PGNiG może korzystać z ukraińskich magazynów gazu od października ubiegłego roku. Dostęp do nich pozwala PGNiG na bezpośrednią działalność handlową na rynku ukraińskim. Polska spółka dostarcza gaz tamtejszym odbiorcom od sierpnia 2016 r. Do końca czerwca 2018 r. PGNiG SA wyeksportowało na Ukrainę ponad 1,27 mld m3 gazu (liczone wg normy PN), przypomniano.

Ukrtransgaz jest operatorem gazociągów przesyłowych i magazynów gazu na Ukrainie. Należące do spółki podziemne magazyny gazu mają pojemność 31 mld m3.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)