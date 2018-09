Rafako i Ensol wspólnie z ICEB zaoferują urządzenia do magazynowania ciepła



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Rafako oraz Ensol, wspólnie z konsultantem naukowym ICEB (Instytut Certyfikacji Emisji Budynków) oferują polskim ciepłowniom nowoczesny system wytwarzania i magazynowania ciepła pozyskanego z bezemisyjnych OZE (kolektory słoneczne) oraz systemów pomp ciepła w połączeniu z kogeneracją, podało Rafako.

"Liczymy na duże zainteresowanie właścicieli i zarządców przedsiębiorstw energetyki cieplnej pracujących na potrzeby ciepła systemowego oraz zakładów przemysłowych. Oferowana technologia wpisuje się w obowiązujący program zwiększenia udziału OZE w polskim systemie cieplno-energetycznym oraz wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję spalania paliw stałych przy zachowaniu wielkości produkcji ciepła na tym samym poziomie" – powiedział manager odpowiedzialny w Rafako za ten projekt Jakub Sitek, cytowany w komunikacie.

W zależności od lokalnych warunków dostawcy ciepła, instalowane systemy pozwalają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, SO2, NOx­, pył­y zawieszone oraz WWA) nawet do 50%, w stosunku do obecnie emitowanych ilości. Ciepło, generowane w termicznych kolektorach słonecznych oraz pompach ciepła, jest magazynowane w wielkopojemnościowych, zaizolowanych (naziemnych lub podziemnych) wodnych zasobnikach ciepła – stanowiących magazyn ciepła, podano także.

"Oferowane rozwiązania są dostosowywane indywidualnie do dostawcy ciepła. Parametry polskich sieci ciepłowniczych (temperatura zasilania i powrotu wody c.o.) odbiegają w tym zakresie od systemów ciepłowniczych innych krajów, (np. Dania, Szwecja). Rozwiązania projektowe Rafako-Ensol-ICEB pozwalają dostosować parametry techniczne oferowanych rozwiązań skojarzonych (tzw.multisystemów energetycznych) z wykorzystaniem OZE do parametrów sieci pracujących w polskim sektorze ciepła systemowego" - czytamy także.

Według Rafako krajowa technologia, krajowe rozwiązania oraz rodzima myśl techniczna zapewniają najwyższą jakość proponowanych rozwiązań oraz pozwalają na uzyskanie dofinansowania z krajowych środków wspierających projekty związane z ochroną środowiska, na przykład z NFOŚiGW.

Ensol jest producentem kolektorów słonecznych od 2006 roku. Firma jest jednym z wiodących producentów w branży techniki solarnej w Polsce i Europie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)