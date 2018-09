Grupa AB widzi długoterminowe perspektywy wzrostu, stawia na wielosegmentowość



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Grupa AB uważa, że jest "skazana" na długoterminowy wzrost i chce zaatakować „wielosegmentowo", dbając o swoje udziały rynkowe, poinformował prezes Andrzej Przybyło.

"Jesteśmy skazani na długoterminowy wzrost. O tym jesteśmy przekonani, nie tylko w oparciu o gospodarkę (działamy na 3. rynku dystrybucji w Europie - Polska, Czechy, Słowacja - który ma mocny potencjał wzrostu wydatków na IT), ale o też segmenty wokół IT, które rozwijamy. Chcemy wielosegmentowego ataku - rozwijać w wielu kierunkach i na pewno będziemy to robili, dbając o udziały rynkowe" - powiedział Przybyło podczas konferencji prasowej.

W kwestii potencjalnego podziału zysku za rok finans. 2017/18 prezes wskazał, że rynek jest ostatnio "bogaty w wydarzenia i w środku pożaru na giełdzie".

"To wszystko wymaga uspokojenia. Jak będziemy mądrzejsi o tę wiedzę, rozważymy tę kwestię. Nasze dotychczasowe podejście niewyprowadzania pieniędzy ze spółki długoterminowo działa lepiej. Przy perturbacjach rynkowych AB będzie najbezpieczniejszą firmą. Chcemy być po bezpiecznej stronie mocy, inwestować w bezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że byli różni czarodzieje rynkowi, a teraz ich nie ma" - dodał szef Grupy AB.

W ramach "wielosegmentowej" strategii zarząd Grupy AB przypomniał, że portfolio produktowe grupy w ostatnich latach poszerzyło się już m.in. o rozwiązania telekomunikacyjne, serwery i rozwiązania sieciowe, AGD, RTV i asortyment fotograficzny, oświetlenie, zabawki, digital signage, ofertę dla graczy (gaming), asortyment dla szkół (np. tablice interaktywne) czy dystrybucję oprogramowania w chmurze (cloud; AB partnerem strategicznym Microsoft). Wiele z tych projektów rośnie przynajmniej w tempie kilkudziesięciu procent.

Nowe obszary rozwoju jakie grupa definiuje to szczególnie: bezpieczeństwo informatyczne, nowe kanały sprzedaży (DIY, elektromarkety), a także tzw. Smart Life. Segment ten grupuje ściśle powiązane ze sobą kategorie produktowe - smart home (rozwiązania tzw. inteligentnego domu), HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), CCTV i Security (telewizyjne systemy dozorowe, monitoring, bezpieczeństwo IT, systemy alarmowe).

"Smart Life to realizacja długoterminowej strategii wzrostu, w którą wpisana jest też dywersyfikacja. W tym obszarze zamierzamy, tak jak historycznie w pozostałych segmentach, rozwijać rynek i kreować go z wartością dodaną dla naszych partnerów i finalnych konsumentów" - podkreślił prezes.

Obszar e-commerce pozostaje kluczowy dla grupy. W ocenie AB, widać tu "kolejne etapy trwającej rewolucji w zakresie wzrostu znaczenia cyfrowych kanałów sprzedaży". Grupa AB podkreśla, że w tym obszarze notuje dynamiki wielokrotnie wyższe niż szeroki rynek, generując sprzedaż w sposób całkowicie automatyczny poprzez XML (pełna integracja systemów), udostępniając klientom m.in. moduł Allegro, jak również profesjonalne prezentacje produktów.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)