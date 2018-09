GK Immobile oczekuje wyższych obrotów w segmencie przemysłowym w II poł. 2018 r.



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - GK Immobile oczekuje w segmencie 'przemysł i budownictwo przemysłowe' wyższych przychodów w II połowie roku, poinformował członek zarządu, dyrektor ds. finansowych Piotr Fortuna. W I poł. 2018 r. segment ten zanotował ponad 108 mln zł obrotu.

"W segmencie przemysł i budownictwo przemysłowe zakładamy, że drugie półrocze tego roku będzie lepsze zarówno pod względem przychodowym jak i osiąganych rentowności. Notujemy m.in. pewną sezonowość jeżeli chodzi segment systemów przeładunkowych, gdzie w drugiej połowie roku jest zawieranych więcej kontraktów" – powiedział ISBnews Piotr Fortuna.

Dodał, że druga połowa 2018 r. powinna być także korzystna dla segmentu budownictwa przemysłowego, co wynika z już zawartych oraz negocjowanych kontraktów.

"Specjalizujemy się w tym segmencie w budowie mniejszych hal produkcyjnych czy małych centrów handlowych, gdzie wartość jednego projektu to 30-40 mln zł i których wykonanie trwa do ok. 18 miesięcy. To nam pozwala na lepszy monitoring ponoszonych kosztów i osiąganie wyższych rentowności. Biorąc pod uwagę już zawarte kontrakty szacujemy, że w drugiej połowie roku zanotujemy wyższe przychody przy dobrej rentowności" – powiedział Fortuna.

Budownictwo przemysłowe zanotowało 30 mln zł przychodów w I pol.2018 r. Kontrakty realizowane były na rzecz takich spółek jak: Starion Poland Sp z o.o., LUVENA SA i Shapers' Polska Sp. z o.o.

"Chcemy także podjąć kolejny krok w uproszczeniu naszej struktury, szczególnie jeżeli chodzi o spółki zależne od Projprzem Makrum. W najbliższym czasie chcemy doprowadzić do połączenia spółki PromStahl ze spółką Modulo. W przypadku systemów parkingowych Modulo to jej przychody w I poł. 2018 r. wyniosły ok. 4,1 mln zł i podobnej wielkości obrót oczekujemy w drugim półroczu. Natomiast docelowo zakładamy, że obroty ze sprzedaży tych systemów dojdą do 20 mln zł w perspektywie 2-3 lat" – dodał Fortuna.

Według niego, rośnie zainteresowanie tymi systemami ze strony deweloperów - także z zagranicy. „W ostatnim czasie udało nam się sprzedać system Modulo do firmy w Australii" – dodał.

Jak podała wcześniej GK Immobile, przychody w przemyśle i budownictwie przemysłowym wzrosły o 37,44% r/r do poziomu 108,2 mln w I poł. 2018 r., odpowiadając za 64,4% przychodów całej grupy. Segment ten jest reprezentowany przez Projprzem Makrum – spółkę zależną od GK Immobile.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

Marek Knitter

(ISBnews)