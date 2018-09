GK Immobile sprzeda mniej mieszkań w II półr., ale uruchamia kolejne 2 projekty



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - GK Immobile szacuje, że w drugim półroczu tego roku ze względu na wcześniejszą znaczącą sprzedaż mieszkań nie będzie powtórki pod względem przychodów z I poł. 2018 r., ale w całym roku obrót wyniesie około 50 mln zł, wynika ze słów członka zarządu, dyrektora ds. finansowych Piotra Fortuny. W IV kw. spółka liczy także na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego biurowca w centrum Bydgoszczy i wystawia na sprzedaż kolejne nieruchomości.

"W I połowie roku segment deweloperski zanotował 30 mln zł przychodów, ale w drugim półroczu raczej będzie mniej. Niewiele nam zostało do sprzedaży na budowanym osiedlu Platanowy Park etap I w Bydgoszczy. Niemniej w całym roku liczymy na około 50 mln zł przychodów z tego segmentu" – powiedział ISBnews Fortuna.

Spółka rozpoczęła już budowę II etapu osiedla Platanowy Park, w ramach którego łącznie w perspektywie 7-8 lat wybudowanych zostanie ponad 1000 mieszkań.

"Ruszyła sprzedaż II etapu tego osiedla, na razie są jednak zawierane umowy rezerwacyjne. Planujemy wybudowanie w ramach tego etapu 168 mieszkań i zakładamy, że będzie on zakończony wraz z oddaniem mieszkań w 2020 r. Wtedy sprzedaż ta będzie widoczna w wynikach i szacujemy przychody z II etapu na około 73,7 mln zł" – powiedział Fortuna.

Dodał, że nieco szybciej lokatorzy będą mogli wprowadzić się do mieszkań budowanych w ramach projektu pn. 'Osiedle Uniwersyteckie'.

"Rozpoczęliśmy budowę I etapu tego osiedla, składającego się ze 108 mieszkań. Zakładamy, że zakończymy tę inwestycję pod koniec 2019 r. Wartość przychodów z I etapu szacujemy na około 25 mln zł. Całe osiedle będzie składało się docelowo z 600 mieszkań" – powiedział Fortuna.

Jak wyjaśniał Fortuna, w segmencie operacyjnym GK Immobile działa także "najem aktywów" i był realizowany do tej pory głównie w trzech podmiotach – Makrum Pomerania Sp. z o.o. (wynajem nieruchomości oraz infrastruktury technicznej Stoczni Pomerania w Szczecinie), Cezaro Sp. z o.o. (wynajem nieruchomości komercyjnej Faktoria w Bydgoszczy) oraz w Projprzem Makrum S.A. (wynajem nieruchomości biurowych w Bydgoszczy ul. Bernardyńskiej). Udziały w Makrum Pomerania zostały sprzedane w czerwcu br. zgodnie z planowaną strategią sprzedaży aktywów nieoperacyjnych.

"Na sprzedaż jest także centrum handlowe Faktoria przy zbiegu ul. Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy i kilka mniejszych nieruchomości. Wartość księgowa Faktorii to ok. 25 mln zł" – powiedział Fortuna.

Na ukończeniu jest także biurowiec klasy A, Immobile K3 przy pl. Kościeleckich blisko Starego Rynku w Bydgoszczy. Inwestycja ta posiada 8,8 tys m2 przestrzeni biurowo-handlowo-usługowej.

"W IV kw. powinniśmy otrzymać pozwolenie na użytkowanie nowego biurowca Immobile K3. Większych przychodów z najmu oczekujemy po I kw. 2019 kiedy większość najemców wprowadzi się do biurowca" – dodał Fortuna.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

Marek Knitter

(ISBnews)