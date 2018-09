PKN Orlen wydłużył termin postoju bloku CCGT we Włocławku do końca marca 2019 r.



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - PKN Orlen wydłużył termin postoju bloku gazowo-parowego (CCGT) we Włocławku na wniosek wykonawcy - konsorcjum General Electric i SNC-Lavalini Polska do końca marca 2019 r., podała spółka.

General Electric, będący członkiem konsorcjum wykonawczego poinformował, że na podstawie dotychczas przeprowadzonych przez wykonawcę inspekcji i biorąc pod uwagę szacowany zakres napraw, przewiduje się, że blok we Włocławku zostanie ponownie uruchomiony z końcem marca 2019 r., podano w komunikacie.

"Wykonawca i PKN Orlen powołały specjalne zespoły, które ściśle współpracują nad ustaleniem przyczyn nieplanowanego zatrzymania pracy bloku spowodowanego przez turbozespół i przygotowaniem harmonogramu prac zmierzających do przywrócenia pracy bloku" - czytamy w komunikacie.

Naprawa bloku CCGT we Włocławku odbędzie się w ramach zabezpieczonej kontraktem gwarancji. Oznacza to, że same prace naprawcze nie obciążą PKN Orlen, podano również.

8 września PKN Orlen awaryjnie wyłączył Elektrociepłownię Włocławek. Spółka szacowała wówczas, że przerwa w eksploatacji może potrwać do początku grudnia br.

Wczoraj dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski poinformował, że PKN Orlen w tym tygodniu rozpocznie inspekcje wyłączonej awaryjnie Elektrociepłowni Włocławek. Wskazał, że dopiero wyniki tych prac pozwolą na podanie kolejnych informacji w tej sprawie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)