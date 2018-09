Action zlikwiduje spółkę zależną Action Europe



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji podjął decyzję likwidacji spółki zależnej Action Europe, co wpisuje się całkowicie w założenia planu restrukturyzacyjnego spółki, podał Action. Spółka chce jak najszybciej zakończyć postępowanie sanacyjne, zawrzeć układ z wierzycielami i skoncentrować się na jego wykonaniu.

"Action Europe od początku sanacji w Action działało w nowym modelu biznesowym i zrestrukturyzowanej strukturze. Jednak spółka ta funkcjonowała w ograniczonych warunkach finansowania. Świadczyło o tym chociażby wycofanie limitów przez ubezpieczycieli czy ograniczenie środków bankowych. Natomiast przedłużająca się, głównie ze względów formalnych, restrukturyzacja Action uniemożliwiła łagodzenie tych negatywnych skutków. Dlatego biznes niemieckiej spółki zaczął tracić na rentowności" - czytamy w komunikacie.

"O tym, że na przyszłość Action Europe cieniem kładą się ograniczenia narzucone przez postępowanie sanacyjne wobec Action informowaliśmy już w marcu tego roku. Ta niekorzystna sytuacja pogłębiała się coraz bardziej w ostatnich miesiącach. Analizując na bieżąco wszelkie wskaźniki finansowe Action Europe, a także negatywne konsekwencje przedłużającej się sanacji w Action. uznaliśmy, że priorytetem jest dziś dla nas wykonanie w 100% planu restrukturyzacyjnego" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie.

Action podkreśla, że dzięki prowadzonej działalności eksportowej jest w stanie przejąć w bardzo dużym stopniu dotychczasowy biznes Action Europe. Przy okazji może uzyskać wyższą efektywność kosztową, bazując na aktualnych strukturach Action S.A.

"Dzięki zrestrukturyzowanym i w pełni rozwiniętym kanałom sprzedaży eksportowej, będziemy przenosić dotychczasowy biznes Action Europe do Polski. To dla naszych zagranicznych partnerów informacja, że nadal będziemy oferować te same produkty, w dobrych cenach, a więc ciągłość współpracy zostanie utrzymana" - dodał Harazin.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)