Tauron rozpoczął negocjacje ws. nabycia farm wiatrowych w północnej Polsce



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia należących do grupy in.ventus farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, podał Tauron. Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych, o których mowa, wynosi około 200 MW.

"Transakcja może zostać przeprowadzona w drodze nabycia przez emitenta niemieckich oraz polskich spółek osobowych operujących farmami (spółek projektowych). W takim przypadku emitent przejmie ogół praw i obowiązków dotychczasowych wspólników spółek projektowych przy jednoczesnym nabyciu wierzytelności bankowej w stosunku do spółek projektowych. Emitent dopuszcza także przeprowadzenie transakcji poprzez nabycie przedsiębiorstw polskich spółek projektowych" - czytamy w komunikacie.

Celem negocjacji będzie określenie możliwości, zasad, warunków i parametrów finansowych transakcji. Zawarcie transakcji będzie uzależnione od uzyskania satysfakcjonujących wszystkie strony wyników negocjacji, podano także.

Tauron zapowiedział też, że o podpisaniu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej transakcji lub o zakończeniu negocjacji poinformuje odrębnym raportem.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)