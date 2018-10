S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR) Banku Pekao do A- z BBB+, pozostawiając perspektywę stabilną, podał bank. Pozostałe ratingi S&P dla banku pozostały na niezmienionym poziomie. >>>>

Qumak złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, podała spółka. >>>>

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 7% r/r do 71,7 mln zł w III kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 4% r/r do 81,1 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna portfeli nabytych w III kw. wyniosła 248,5 mln zł, a koszt nabycia nowych portfeli - 11,4 mln zł. >>>>

Rada nadzorcza Idea Banku powołała Piotr Petelewicza na członka zarządu, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Zarząd TXM otrzymał rezygnację Marcina Gregorowicza z funkcji prezesa zarządu spółki z dniem 15 października 2018 r., podała spółka. >>>>

Rada nadzorcza TXM postanowiła powierzyć pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu członkowi rady nadzorczej Boguszowi Kruszyńskiemu, podała spółka. >>>>

CD Projekt zawarł z firmą Bandai Namco Entertainment Europe umowę dystrybucyjną, której przedmiotem jest udzielenie Namco wyłącznej licencji na dystrybucję pudełkowej wersji gry "Cyberpunk 2077" w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One w 24 krajach Europy, podała spółka. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Cherrypick Games zaplanował premierę gry "My Beauty Spa: Stars & Stories" na 1 listopada, a clickera dedykowanego kobietom - "Project Fame" - na 8 listopada. Obydwa tytuły znajdują się w fazie testów od sierpnia br., podała spółka. >>>>

S&P Global Ratings potwierdził długoterminowy rating mBanku na poziomie BBB+ i krótkoterminowy rating emitenta na poziomie A-2, podał bank. Perspektywa ratingu pozostaje negatywna, podobnie jak perspektywa ratingu dla jednostki dominującej - Commerzbanku AG. >>>>

Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory soi z wydajnością na poziomie 3 t/ha, czyli o 30% większą r/r. 29 września spółka podsumowała żniwa słonecznika, którego wydajność sięgnęła 3,5 t/ha i była o 21% lepsza niż przed rokiem. >>>>

Grupa Murapol podjęła decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii T, U, W i Z notowanych na Catalyst o łącznej wartości nominalnej około 9,5 mln zł, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wystąpiło na drogę prawną przeciw Komisji Europejskiej, zaskarżając do sądu UE jej decyzję dotyczącą ugody z Gazpromem - poinformowało PAP źródło zbliżone do sprawy. >>>>