PKP Cargo odebrało ostatnie dwie lokomotywy Vectron od Siemensa, ma ich 20



Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - PKP Cargo odebrało ostatnie dwie lokomotywy Vectron MS produkcji Siemens Mobility, podała spółka. Łącznie flota PKP Cargo liczy 20 takich wielosystemowych lokomotyw.

"Zakupy nowoczesnego taboru, w tym lokomotywy wielosystemowych, to ważna część strategii Grupy PKP Cargo. Chcemy rozwijać działalność zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, a te lokomotywy są ważnym narzędziem do realizacji naszych celów" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

We wrześniu 2015 r. PKP Cargo kupiło 15 lokomotyw Vectron MS z prawem do zakupu kolejnych 5 pojazdów. Na początku 2019 r. firma zdecydowała się skorzystać z tej przedłużonej opcji. Pierwsze trzy pojazdy trafiły do przewoźnika pół roku później, natomiast kolejne 2 zostały odebrane zgodnie z umową w styczniu 2020 r., przypomniano.

Vectrony to uniwersalne lokomotywy o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach i różnych warunkach eksploatacyjnych. Lokomotywa powstawała z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych. Podstawowym założeniem była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim jak i towarowym w Europie.

Pojazdy, które zakupiło PKP Cargo, dysponują mocą 6,4 MW, mają prędkość maksymalną 160 km/h i są wyposażone w system ETCS. Posiadają homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Rumunię i Węgry, przy czym pojazdy z platformy Vectron mają możliwość kursowania aż w 18 europejskich krajach, podano także.

"Vectron to wyjątkowe pojazdy, które są w stanie przekraczać europejskie kolejowe granice bez zatrzymania, co pomaga budować przewagę konkurencyjną PKP Cargo nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Brak zatrzymań na granicy, to oszczędność taboru i czasu pracy maszynistów, niższe zużycie energii i znaczne korzyści dla klientów i środowiska" - wskazał prezes Siemens Mobility Krzysztof Celiński.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

