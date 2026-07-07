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11 594 zł kary za wyciek danych. UODO ukarał kancelarię podatkową za brak zabezpieczeń [Komunikat z 6 lipca 2026 r.]

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 09:43
nieautoryzowany dostęp, naruszenie danych osobowych
UODO: brak zabezpieczeń danych/Shutterstock
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Mirosław Wróblewski nałożył karę w wysokości 11 594 zł na administratora kancelarii podatkowej. Chodzi o niewdrożenie odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych, co doprowadziło do przejęcia firmowej skrzynki e-mail z danymi 111 osób.

W poniedziałek, 6 lipca 2026 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawił się komunikat, w którym poinformowano o nałożeniu kary finansowej na administratora prowadzącego kancelarię podatkową. Powodem było niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych chroniących dane osobowe.

UODO nałożył karę 11 594 zł za brak zabezpieczeń danych

Prezes UODO Mirosław Wróblewski ukarał administratora prowadzącego kancelarię podatkową karą w wysokości 11 594 zł. Chodziło o niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych chroniących dane osobowe. Wcześniej, administrator prowadzący kancelarię podatkową zgłosił naruszenie ochrony danych osobowych. Nieuprawniona osoba przejęła konto e-mail jednego z pracowników kancelarii. W skrzynce znajdowały się dane osobowe 111 osób, w tym klientów kancelarii, ich pracowników oraz dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie to było impulsem do dokonania oceny realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów RODO dotyczących właściwego zabezpieczenia danych oraz organizacji systemu ochrony danych osobowych w obszarze zarządzania danymi w postaci elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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Przejęta skrzynka e-mail i brak możliwości ustalenia skali naruszenia

Kancelaria poinformowała UODO, że z przejętego konta wysłano wiadomości, jednak – jej zdaniem – nie ma dowodów, że doszło do pobrania danych. Organ nadzorczy nie podzielił tej argumentacji. W ocenie UODO, administrator nie był w stanie ustalić, jak długo skrzynka pozostawała pod kontrolą osoby nieuprawnionej ani czy znajdujące się na niej dane zostały skopiowane. Nie dysponował logami ani innymi narzędziami pozwalającymi odtworzyć przebieg zdarzenia.

Prezes UODO przypomniał, że zgodnie z RODO „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Brak dowodu na pozyskanie danych osobowych przez podmiot nieuprawniony, nie oznacza, że nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych.

UODO: administrator nie zapewnił odpowiedniego poziomu ochrony

W toku postępowania ustalono, że przed incydentem kancelaria nie przeprowadziła analizy ryzyka dotyczącej przetwarzania danych w systemach objętych naruszeniem. Nie posiadała także odrębnych procedur dotyczących ochrony danych w tym obszarze, a stosowane zabezpieczenia nie były regularnie testowane ani oceniane pod kątem skuteczności. Dopiero po wykryciu naruszenia, już podczas postępowania prowadzonego przez UODO, administrator wdrożył analizę ryzyka, Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz przeprowadził audyt infrastruktury informatycznej.

Kara za brak odpowiednich środków bezpieczeństwa

Kara finansowa w wysokości 11 594 zł została nałożona przez Prezesa UODO po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego. W opublikowanym komunikacie przypomniano, że kara pieniężna nie jest nakładana wyłącznie za samo naruszenie ochrony danych. Sankcja dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy administrator nie zapewni odpowiedniego – wymaganego przez RODO – poziomu zabezpieczenia danych osobowych.

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Źródło: UODO
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora11,2 mld zł dla samorządów, 2,5 mld zł dla firm i 2 mld zł dla kolei. Ruszył nabór do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności »
Tematy: RODOkaraUODOkancelaria
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