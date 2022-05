Wycofanie się tej firmy z Rosji ma wielką symboliczną i gospodarczą wagę, ponieważ sieć McDonald’s była jedną z pierwszych zachodnich marek, które pojawiły się u Rosjan. Firma otworzyła swój pierwszy lokal w 1990 roku na moskiewskim Placu Puszkina, tuż przez upadkiem ZSRR. W dniu otwarcia lokalu w kolejce chętnych ustawiło się podobno 30 tys. osób.

Reklama

“McDonald’s i Rosja stały się tak splecione, że wydaje się niemożliwym wyobrazić je sobie osobno” – napisał w poniedziałkowej notatce do pracowników CEO firmy Chris Kempczinski. „A jednak, niestety w takiej sytuacji się znaleźliśmy” – dodał.

Reklama

Firmy sprzedające żywność oraz artykuły pierwszej potrzeby lub posiadające wielkie sieci sklepów w Rosji początkowo były mniej skłonne do całkowitego wycofania się z kraju po tym, jak Moskwa zdecydowała o pełnej inwazji na Ukrainę.

McDonald's rozpoczął proces sprzedaży obiektów po tymczasowym zamknięciu swoich restauracji – napisała firma w oświadczeniu. Sieć spodziewa się, że ruch ten przyniesie jej straty wysokości od 1,2 do 1,4 mld dol.

Firma stwierdziła, że kryzys humanitarny na Ukrainie oraz wynikający z tego brak przewidywalności w środowisku operacyjnym sprawiły, iż dalsze funkcjonowanie w Rosji stało się niemożliwe. Stało to także w sprzeczności z wartościami firmy – dodano.

Wszystkie restauracje na sprzedaż

McDonald’s planuje sprzedaż całego portfolio restauracji lokalnemu nabywcy, co będzie się wiązać z usunięciem logo, nazwy, symboli i menu. Nie wskazano nazwy potencjalnego nabywcy.

W marcu sieć tymczasowo zawiesiła działalność w Rosji, gdzie zatrudniała 62 tys. osób. Decyzja ta pojawiła się po fali krytyki w mediach społecznościowych oraz wśród inwestorów za brak działań po inwazji Rosji na Ukrainę.

Rosja należy do największych rynków McDonald’s, gdzie firma posiada 850 obiektów, pod względem wielkości ustępując jedynie Australii, Wielkiej Brytanii, Niemcom, Kanadzie i Francji. W przeciwieństwie do innych sieci restauracyjnych, które opierają się często na franczyzach, większość restauracji McDonald’s w Rosji należy bezpośrednio do tej firmy. Sprawia to, że wycofanie się z tego rynku jest bardziej skomplikowane.