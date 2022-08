Z nieoficjalnych informacji wynika, iż Orlen zakłada, że program obniżek cen paliw może nie dotrwać do początku przyszłego roku, kiedy to logo polskiej spółki ma się pojawić na węgierskich stacjach. Nie wiemy, czy takie założenie jest oparte na politycznym sygnale z zaplecza Viktora Orbána, bowiem to premier osobistą decyzją takie rozporządzenie ogłasza.