Niemcy to jeden z największych eksporterów używanej odzieży na świecie – podkreśla Statista. „Duża część” z eksportu do Belgi, Holandii i Polski trafia później drogą morską m.in. do Afryki. Używana odzież jest transportowana w formie sprasowanych bel np. do Nigerii oraz Ghany. Tam czasami powoduje więcej szkód niż korzyści. Większość tekstyliów, pochodzących z transportu, jest bezużyteczna – jak podkreślają krytycy. Towar ląduje na śmietniskach lub zanieczyszcza miejscowe plaże i zbiorniki wodne.

Coraz więcej ubrań

Ilość odpadów tekstylnych i odzieżowych w Niemczech wzrosła o ok. 70 proc. w ciągu 10 lat – informuje Federalny Urząd Statystyczny.

Ile ubrań wyeksportowano z Niemiec w 2022 r.? Z opublikowanych danych wynika, że było to około 463, 5 tys. ton używanej odzieży i tekstyliów (ok. 5,5 kg na mieszkańca Niemiec).

W 2021 r. odsetek mieszkańców Niemiec, którzy kupowaliw second-handach, wzrósł do ok. 67 proc. Większość kupujących szukała odzieży w internecie np. na Vinted oraz Momox.

Inflacja i boom na second-handy

„Inflacja pomaga napędzać boom na zakupy z drugiej ręki” – pisze Bloomberg. Według ThredUp Inc. światowa sprzedaż w tym sektorze wzrosła do 177 mld dolarów w 2022 r. W porównaniu do 2021 r. to wzrost o 28 proc. Z prognozy GlobalData wynika, że do 2027 r. światowa sprzedaż wspomnianych towarów osiągnie 351 mld dol.

Zakupy w second-handach przyciągają najczęściej pokolenie Z (osoby urodzone od 1995 do 2012 r.).83 proc. przyznało, że kupuje używaną odzież lub mogłaby kupić towar z drugiej ręki. Badanie GlobalData przeprowadzono wśród ok. 3000 pełnoletnich Amerykanów.

W celu ograniczenia emisji CO2, zmniejszenia zużycia wody oraz stosowania tworzyw sztucznych, firmy szukają rozwiązań, które umożliwią dłuższe wykorzystanie ubrań. Sklepy z używaną odzieżą dają nie tylko szansę na to, że produkt pozostanie dłużej w obiegu, dla koncernów to też dodatkowe źródło przychodów – przypomina Bloomberg.

Pozostaje tylko pytanie: czy rozwój modeli biznesowych związanych z używanymi towarami spowoduje zmniejszenie produkcji nowych ubrań i popytu wśród konsumentów?