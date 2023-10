Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 1,12 proc. i wyniósł 32.417,59 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,48 prooc. i wyniósł 4.117,37 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,38 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.643,01 pkt.

Reklama

Ford Motor stracił ponad 12 proc.

W skali całego tygodnia Dow stracił 2 proc., S&P 500 zniżkował 2,6 proc., a Nasdaq poszedł w dół o 2,8 proc., a liderami zniżek w tym indeksie były Meta Platforms i Alphabet, właściciel Google. "W miarę, jak zbliżamy się do końca tego miesiąca inwestorzy wstrzymują oddech przed posiedzeniem Fed w przyszłym tygodniu, które może nadać ton rynkom do końca tego roku" - oceniła Hebe Chen, analityczka w IG Asia.

Reklama

Zdaniem Soni Meskin, szefowej działu makroekonomicznego ds. USA w BNY Mellon Investment Management, rynek może spodziewać się dalszych spadków, a nie wzrostów na koniec roku. „Jesteśmy mało optymistyczni, jeśli chodzi o akcje. Poziom ok. 4.000 pkt. dla S&P na koniec roku to nasz główny scenariusz” – powiedziała. Strateg Bank of America Corp. Michael Hartnett powiedział, że S&P 500 jest zagrożony spadkiem o kolejne 5 proc. po spadku poniżej kluczowego poziomu technicznego w tym tygodniu.

Inwestorzy analizują wyniki spółek za III kw. „Lepsze niż oczekiwano wyniki Amazona zeszłej nocy poprawiają nastrój na rynkach. Jednak ogólne obawy dotyczą tego, co dane nt. rozgrzanej gospodarki USA będą oznaczać dla kolejnej decyzji w sprawie stóp procentowych. Narracja o wyższych stopach procentowych na dłuższy czas stanie się głośniejsza i bardziej widoczna” – powiedziała Sophie Lund-Yates, główna analityczka ds. akcji w Hargreaves Lansdown.

Akcje Amazona wzrosły o ponad 6 proc. Zysk na akcję wyniósł w III kw. 94 centy wobec oczekiwanych 58 centów. Przychody koncernu sięgnęły 143,1 mld USD, wobec oczekiwań analityków na poziomie 141,53 mld USD. To wzrost rok do roku o 13 proc. Intel zwyżkował o 9 proc. po zaprognozowaniu przychodów i marży w czwartym kwartale powyżej szacunków

Ford Motor stracił ponad 12 proc. po tym, jak firma nie spełniła oczekiwań dotyczących zysków za trzeci kwartał i wycofała swoje prognozy na ten rok. Chevron spadł o 6,7 proc. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 3,05 USD wobec oczekiwanych 3,60 USD. Akcje JPMorgan spadły o 3,6 proc. Jak wynika z opublikowanego w piątek wniosku do organów regulacyjnych, dyrektor generalny JPMorgan Chase Jamie Dimon i jego rodzina planują sprzedać 1 milion akcji banku począwszy od przyszłego roku. Chipotle Mexican Grill zyskał 4,5 proc. Wyniki finansowe spółki za III kw. były lepsze od oczekiwań. Enphase Energy spadł ponad 16 proc. po tym, jak producent falowników fotowoltaicznych zaprognozował przychody w czwartym kwartale poniżej szacunków.

Deflator PCE w USA we wrześniu wyniósł 3,4 proc. rdr

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku spadł do 63,8 pkt. z 68,1 pkt. miesiąc wcześniej i 63 pkt. w pierwszym wyliczeniu - podano w końcowym wyliczeniu. Oczekiwana przez badanych w październiku inflacja w horyzoncie roku wzrosła do 4,2 proc., z 3,2 proc., a w długim terminie do 3,0 proc. wobec 2,8 proc. poprzednio.

Deflator PCE w USA we wrześniu wyniósł 3,4 proc. rdr, wobec 3,4 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 3,5 proc. i konsensusu na poziomie 3,4 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 3,7 proc. rdr vs 3,8 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z 3,9 proc. i oczekiwań na poziomie 3,7 proc. rdr. W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,4 proc., wobec 0,2 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,3 proc. Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł 0,3 proc. mdm wobec 0,1 proc. mdm miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,3 proc.

Deflator PCE (personal consumption expenditure deflator) jest miarą zmian cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. W ujęciu bazowym nie bierze pod uwagę cen żywności i energii. Deflator PCE jest preferowaną przez Fed miarą wzrostu cen. Uśredniony cel inflacyjny Rezerwy Federalnej to 2,0 proc

Wydatki amerykańskich konsumentów we wrześniu wzrosły o 0,7 proc. mdm, po wzroście o 0,4 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano wzrostu o 0,5 proc. mdm. Dochody Amerykanów wzrosły o 0,3 proc. wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej. Tu rynek oczekiwał wzrostu o 0,4 proc. mdm.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 85,18 USD za baryłkę, po wzroście o 2,39 proc., a grudniowe futures na Brent rosną o 2,49 proc. do 90,12 USD/b.