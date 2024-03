LPP zanotowało ok. 600 mln zł strat z tytułu wyjścia z Rosji, a kontrahent w sumie spłacił LPP ponad 700 mln USD z łącznego zadłużenia 2 mld USD, poinformował prezes spółki Marek Piechocki.

"LPP zanotowało ok. 600 mln zł strat z tytułu wyjścia z Rosji, a kontrahent w sumie spłacił nam ponad 700 mln USD z łącznego zadłużenia 2 mld USD. Chcę też podkreślić, że spółka w Rosji nie dostarcza nam żadnych informacji o wynikach finansowych, tak jak jest to w przypadku naszych spółek z Grupy, nie mamy też wglądu w rachunki, ani nie ściągamy pieniędzy i nie ma tzw. cash poolingu. Nie mamy też do czynienia z żadnymi transakcjami finansowymi, a zarządzanie jest całkowicie przejęte przez spółkę rosyjską" - powiedział Piechocki podczas wideokonferencji.

Jego zdaniem, inwestorzy LPP odzyskają to, co stracili w wyniku "pomówień" przekazanych przez Hindenburg Research, a firma LPP ma silne fundamenty i perspektywy rozwoju.

Reklama

Wcześniej analityczno-inwestycyjna firma Hindenburg Research podała, że LPP nie zrezygnowała z działalności w Rosji po inwazji na Ukrainę. Z kolei LPP złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki, jej akcjonariuszy i inwestorów giełdowych, a podstawą zawiadomienia są - jak podała spółka - nieprawdziwe bądź zmanipulowane informacje opublikowane w materiale Hindenburg.

LPP zaprzeczyła też i zdementowała informacje znajdujące w materiale Hindeburg Research, podkreślając, że nie prowadzi działalności handlowej na terytorium Federacji Rosyjskiej, a transakcja sprzedaży spółki rosyjskiej nie miała charakteru fikcyjnego i nie wiązała się z manipulacjami księgowymi lub rachunkowymi. Od 2022 r. LPP nie kontroluje spółki rosyjskiej OOO Re Trading i prowadzonej przez nią działalności. LPP zaznaczyła też, że nie dokonywała wysyłek towarów do Rosji przez terytorium Kazachstanu.

Reklama

"LPP nie wróci do Rosji, a biznes rosyjski został sprzedany w 2022 r. do niepowiązanego inwestora. Transakcja sprzedaży ma wymiar rzeczywisty i definitywny. LPP nie posiada opcji odkupu biznesu i straciła kontrolę nad biznesem rosyjskim. Spłata należności za towar i za sklepy została rozłożona w czasie. LPP ani osoby z zarządu nie planowały i nie planują powrotu do działalności na rynku rosyjskim" - przekazał Piechocki.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.