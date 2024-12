Platforma Wolt obserwuje, że Polacy coraz bardziej cenią sobie wygodę i częściej wybierają możliwość zamówienia posiłków czy zakupów z dowozem. Wśród wybieranych dań dużą popularnością cieszy się kuchnia polska, wprawiając Polaków w świąteczny nastrój.

Jedzenie z dowozem: teraz na topie klasyczna zupa i wymyślne pierogi

W tej kategorii królują klasyczne zupy – rosół i pomidorowa. Użytkownicy Wolt chętnie zamawiają także pierogi, najczęściej tradycyjne ruskie, ale również… te z pieca ze smażoną wołowiną w sosie tysiąca wysp.

Analizując dane z grudnia poprzedniego roku oraz tegoroczne wzrosty popularności usług posiłków z dowozem,da się zauważyć, że w grudniu 2024 liczba zamówień na Wolt będzie jeszcze wyższa niż w zeszłym roku.

– W 2023 roku użytkownicy złożyli najwięcej zamówień 15 grudnia i w tym roku również spodziewamy się największego zainteresowania w okolicy połowy miesiąca – mówi Kamil Czarnecki, szef ds. rozwoju restauracji w Wolt Polska.

Zakupy ze wsparciem kuriera: woda, bułki i banany

Podobnie wzrostowy trend notują usługi zakupów z dowozem. W kategorii zamówień zakupów spożywczych Wolt zanotował w ostatnich miesiącach niemal dwukrotny wzrost liczby zamówień w porównaniu do zeszłego roku.

W ujęciu miesięcznym w grudniu 2023 roku największą popularnością cieszyły się te same produkty co w ciągu całego roku – czyli woda, bułki i banany.

W 2023 roku największą liczbę zamówień zakupów z dowozem Wolt odnotował 30 i 31 grudnia, co wyraźnie wiąże się z przygotowaniami do sylwestrowych przyjęć. W tych dniach na podium wskoczyły także produkty, które zazwyczaj nie cieszą się aż taką popularnością. Największy wzrost w liczbie zamówień odnotował… ogórek. Oprócz tego użytkownicy częściej zamawiali cytryny czy napoje z kofeiną.

Święta zachęcają konsumentów do posiłków i zakupów z dowozem

Trend jest bardzo klarowny: Polacy stają się coraz bardziej świadomi wygody szybkich zakupów spożywczych i dostaw jedzenia, a dostawcy tacy jakWolt wciąż poszerzają wybór na platformie.

– Jesteśmy coraz bliżej centrum handlowego w kieszeni i widać to w liczbach na 2024 rok. Jednocześnie obserwujemy, że wśród Polaków rośnie trend zamówień posiłków z dowozem przy okazji świąt – komentuje Kamil Czarnecki.

W tegoroczną Wielkanoc, 31 marca średnie wydatki na zamówienie były najwyższe w skali roku. – Coraz bardziej cenimy wygodę i wolimy spędzić więcej czasu z bliskimi, niż zajmować się – gotowaniem czy zakupami. Grudniowe dane to dowód na to, że Polacy coraz chętniej łączą tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają na bardziej komfortowe i radosne świętowanie – dodaje Agata Polityło, dyrektorka generalna w Wolt Polska.