“Projekt (o fundacji rodzinnej - PAP) jest obecnie na takim etapie, że zakończyliśmy konsultacje i uzgodnienia. Jest bardzo duże zainteresowanie projektem, wpłynęło do nas kilkaset stanowisk. One są generalnie stanowiskami chwalącymi projekt, pozytywnie się do niego odnoszącymi, ale również wnoszącymi różne szczegółowe uwagi i postulaty” - powiedział Niedużak.

Dodał, że wiele z postulatów dotyczy obszaru podatkowego, a zasadniczym postulatem jest to, aby rozwiązania podatkowe fundacji rodzinnej zapewniały neutralność podatkową.

“Zależy nam na przygotowaniu takiego rozwiązania, które podatkowo nie będzie się wiązało z dodatkowym obciążeniem po stronie przedsiębiorców, tylko będzie porównywalne z takim rozwiązaniem, które obowiązywałoby przedsiębiorcę w sytuacji, w której funkcjonowałby w formie grupy spółek czy spółki kapitałowej” - stwierdził Niedużak.

Możliwość zakładania w Polsce fundacji rodzinnych ma ułatwić m.in. skuteczną wielopokoleniową sukcesję w firmach rodzinnych, budowę silnych rodzimych marek, akumulację i ochronę kapitału przed rozdrobnieniem i nowe inwestycje.

Fundator, przekazując majątek do fundacji rodzinnej, czyniłby z niej swojego następcę prawnego. Fundacja rodzinna ma za zadanie chronić otrzymany majątek i pomnażać go. Ma także za zadanie spełniać na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej, najczęściej najbliższych członków rodziny fundatora, określone świadczenia np. zapewnienie środków finansowych na utrzymanie, kształcenie lub leczenie, a także cele charytatywne.