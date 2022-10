Reklama

West od jakiegoś czasu wywoływał spore kontrowersje swoim zachowaniem. Kroplą, która przelała czarę był film, jaki pojawił się w sieci 24 października. Noszący obecnie imię Ye artysta szydził w nim z Adidasa: „Mogę mówić antysemickie rzeczy, a Adidas nie może mnie rzucić. Co teraz?". Prowokujące zachowanie Westa doprowadziło do wezwania do bojkotu Adidasa i żądań natychmiastowego zerwania współpracy z nim.

Antysemickie komentarze

Nie był to pierwszy taki popis Westa w ostatnim czasie. Wygłoszone w ciągu kilku minionych tygodni antysemickie komentarze Westa obciążały wizerunkowo Adidasa, mimo to zarząd koncernu nie chciał zrezygnować z tego, co nazwał „jedną z najbardziej udanych współpracy w historii naszej branży”. Bezczynność firmy wywołała falę oburzenia w internecie, a nawet skłoniła Anti-Defamation League (z ang. Ligę Przeciwko Zniesławieniu), by zwrócić się z listem otwartym do dyrektora generalnego Kaspera Rorsteda i prezesa zarządu Thomasa Rabe. „Ye, wcześniej znany jako Kanye West, ostatnio wykorzystał swoją obecność w mediach i wpływy społeczne, aby popierać antysemickie oskarżenia o żydowskim zastraszaniu, władzy i kontroli” – napisali przedstawiciele Ligii. „W czasie rosnącego antysemityzmu, kiedy (tego typu - przyp. red.) incydenty w USA osiągnęły rekordowy poziom w 2021 roku, takie stwierdzenia są więcej niż godne potępienia – są niebezpieczne. W świetle tego wszystkiego wzywamy Adidasa do ponownego rozważenia wsparcia linii produktów Ye i wydania oświadczenia wyjaśniającego, że firma i społeczność Adidasa nie mają żadnej tolerancji dla antysemityzmu”.

Biznes odwraca się od Westa

Pięć dni później Adidas dołączył do Balenciagi, Gapa i innych, firm które zerwały umowy z Westem. W krótkim oświadczeniu opublikowanym 25 października niemiecki gigant odzieży sportowej napisał, że nie będzie tolerował antysemityzmu i jakiejkolwiek innej mowy nienawiści . „Ostatnie komentarze i działania Ye były nie do przyjęcia, nienawistne i niebezpieczne, i naruszają wartości firmy, takie jak różnorodność i integracja, wzajemny szacunek i uczciwość. Po dokładnym przyjrzeniu się (sprawie - przyp. red.) firma podjęła decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z Ye, zakończeniu produkcji produktów marki Yeezy i wstrzymaniu wszelkich płatności na rzecz Ye i jego firm. Adidas wstrzyma interesy z Adidas Yeezy ze skutkiem natychmiastowym.”

Zysk Adidasa topnieje

Marka Yeezy, której wartość sprzedaży szacuje się na około 1,5 miliarda euro rocznie, pozostawi poważną stratę w rachunku zysków i strat Adidasa. Dzieje się to w najgorszym możliwym momencie dla Adidasa. W zeszłym tygodniu, powołując się na słaby popyt w Chinach i nagromadzenie zapasów, firma zmniejszyła prognozy zysku netto na 2022 rok z 500 do 250 milionów euro. Jak pokazuje poniższy wykres, cena akcji firmy spadła o prawie 70 procent od szczytu z sierpnia 2021 roku. Tym samym następca Rorsteda na stanowisku dyrektora generalnego, będzie miał mnóstwo pracy w 2023 roku. Być może dlatego wciąż nie ma chętnych na to stanowisko.