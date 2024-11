Analitycy sprawdzili, jak technologie mogą wpływać na wyniki finansowe producentów w branży FMCG.

Automatyzacja i cyfryzacja u producentów FCMG w Polsce: wnioski dają do myślenia

Reklama

W firmach mocno inwestujących w technologie, szczególnie w cyfryzację procesów oraz ich optymalizację przy wsparciu narzędzi cyfrowych, przychody netto ze sprzedaży są znacznie wyższe niż w organizacjach pozostających technologicznie w tyle.

Firmy rozwinięte pod względem technologicznym mają większy zwrot na aktywach operacyjnych (ROOA) niż ich mniej zaawansowani technologicznie konkurenci; największe przewagi daje cyfryzacja iautomatyzacja.

W firmach inwestujących w nowe technologie odnotowano znacznie korzystniejszy (niższy) wskaźnik szybkości obrotu zapasów: organizacje takie w mniejszym stopniu zamrażają kapitał, nie są obciążone płaceniem odsetek, więcej inwestują.

Firmy z grupy 20 proc. najbardziej zaawansowanych technologicznie są wstanie dynamicznie zarządzać kosztami i kontrolować działalność tak, by osiągnąć wysoki poziom odporności na zmiany rynkowe wywołane kryzysami. Firmy, wktórych poziom wykorzystania nowych technologii jest niski, mniej kontrolują zysk i gorzej dostosowują się do zmian rynkowych wywołanych np. pandemią czy wojną.

- W ostatnich 15 latach wielokrotnie badaliśmy poziom zaawansowania technologicznego polskich firm produkcyjnych. Badania te wskazywały, że wzakresie robotyzacji i cyfryzacji produkcji aktywne inwestycje prowadzi 20–30 proc. firm. Na tle najbardziej zrobotyzowanych i produktywnych krajów to wciąż niewiele – komentuje Jarosław Gracel, prezes krakowskiej firmy ASTOR, zajmującej się od blisko czterech dekad robotyzacją i automatyzacją przedsiębiorstw.

Reklama

Prof. Robert Rządca z Katedry Strategii warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego podkreśla, że – w świetle wyników prezentowanych w najnowszym raporcie - wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych może być sposobem budowania przewagi konkurencyjnej, w szczególności przy powiązaniu konkretnych kategorii i obszarów technologiczno-rozwojowych.

- Inwestycje w kompetencje technologiczne wiążą się zwyższym poziomem zaawansowania technologicznego i lepszymi wynikami finansowymi – kwituje naukowiec.

Automatyzacja i cyfryzacja u producentów FCMG w Polsce: stan obecny

Z raportu „Techimpact 2024” wynika, że prawie połowa (47 proc.) badanych przedsiębiorstw jest dopiero na początku automatyzacji procesów intralogistycznych, co oznacza, że opiera je głównie na pracy ludzkiej i nie korzysta z systemów automatycznego transportu oraz robotów mobilnych.

Zaledwie jedna trzecia firm w pełni wykorzystuje możliwości systemu MES (Manufacturing Execution System), czyli powszechnie stosowanego w krajach rozwiniętych rozwiązania do optymalizacji zarządzania procesami produkcyjnym. Może zaskakiwać, że w epoce drożejącej energii ponad 30 proc. firm w ogóle nie używa narzędzi cyfrowych do optymalizacji efektywności energetycznej, czyli minimalizacji wpływu firmy na środowisko w ramach inicjatyw ESG (Environmental, social, and governance).

Zaledwie 3 proc. firm korzysta na poziomie zaawansowanym z algorytmów sztucznej inteligencji (AI / Data Science) do optymalizacji swoich procesów. Aż 93% nie ma wiedzy, czym są cyfrowe bliźniaki i jak można je wykorzystać do rozwoju firmy.

Szczegóły na stronach ASTOR i Koźmińskiego.