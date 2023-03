Reklama

Słowa "Doktora Zagłady"

- Amerykańskie banki posiadają ok. 620 mld dol. niezrealizowanych strat. Ich całkowity kapitał własny wynosi 2,2 bln dol. To 28 proc. kapitału własnego i obejmuje takie banki, jak JPMorgan czy Citi. Dla wielu mniejszych banków wskaźnik ten (stosunek niezrealizowanych strat do kapitału własnego – przyp. red.) jest bliski 50 proc. Jeśli dojdzie do runu, to (mniejsze banki – red.) będą bliskie śmierci, tak jak SVB – napisał na Twitterze Nouriel Roubini. Ekonomista zwany również „Doktorem Zagładą”, gdyż przewidział kryzys w 2008 roku.

"Prawdopodobnie upadnie więcej banków"

Upadków kolejnych banków spodziewa się Bill Ackman, założyciel Pershing Square, firmy zajmującej się funduszami hedgingowymi.

- Prawdopodobnie upadnie więcej banków pomimo interwencji amerykańskich władz, mających na celu podniesienie zaufania do systemu bankowego po upadku SVB – napisał na Twitterze.

Ackman pochwalił również amerykański rząd za dostarczenie „jasnej mapy drogowej” w zakresie tego, jak będzie zajmował się upadającymi bankami w przyszłości.

Szybki upadek SVB

Bank SVB (Silicon Valley Bank) upadł w błyskawicznym tempie. 10. marca o godzinie 8.00 w Waszyngtonie SVB uznawano za stabilną instytucję, by tego samego dnia o 14.00 całkowicie wstrzymać jego działalność. SVB był 16. największą instytucją finansową w Stanach Zjednoczonych, która finansowała prawie połowę wszystkich startupów wspieranych przez fundusze venture capital.

Bankructwa kolejnych instytucji

W podobnej do SVB sytuacji znalazł się Silvergate Capital Corp. po tym, jak klienci zaczęli wycofywać z niego depozyty warte miliardy dolarów. Jako trzeci w niedzielę upadł Signature Bank. Jego działalność zamknął w niedzielę nowojorski urząd regulacyjny, o czym poinformował amerykański Departament Skarbu.

Wszystkie trzy banki były bardzo przyjazne branży kryptowalut, a Signature Bank prowadził sieć płatniczą Signet, umożliwiającą klientom posiadającym kryptoaktywa realizację szybkich płatności w dolarach przez 7 dni w tygodniu.

Inne banki też mogą być zagrożone

Trudna sytuacja na rynku rzuciła się cieniem notowania innych banków. W następstwie upadku SVB zawieszono notowania takich instytucji, jak PacWest, Western Alliance oraz First Republic. Ich akcje notowały spadki o 40-50 proc.

Akcje tej ostatniej instytucji – First Republic – spadały w poniedziałek rano w obrocie przedgiełdowym o ponad 60 proc. po tym, jak w niedzielę bank podjął próby ratowania płynności. First Republic poinformował w niedzielę po południu, że posiada ponad 70 mld dol. niewykorzystanych środków na finansowanie operacji z umów związanych z Rezerwą Federalną i JPMorgan Chase & Co.