Jak skomentowała pisząca o sprawie dla CNN Business Nicole Goodkind, David Solomon „wybrał Wall Street w miejsce South Beach”. DJ D-Sol ogłosił koniec swojej kariery didżejskiej.

Wall Street w miejsce South Beach

Rzecznik prasowy Goldman Sachs, Tony Fratto, skomentował, że decyzję tę CEO podjął już ponad rok temu, a jej powodem była krytyka z zewnątrz. Widocznie w otoczeniu wielkiej finansjery niewielu jest fanów efektownych sampli. Tak czy inaczej, DJ D-Sol obiecał nie dawać już nigdy występów publicznych.

Jeśli nawet didżejowanie nie komponuje się dobrze z nienagannym garniturem, to z pewnością nie utrudnia generowania zysków. Odkąd Solomon w 2018 roku przejął stery w Goldman Sachs, akcje firmy wzrosły o 40 proc. W tym roku przewidywany jest spadek, niemniej na tle rynku przedsiębiorstwo prezentuje się dobrze i w trzecim kwartale przyniosło zyski większe od oczekiwanych.

A jednak, oprócz bycia sprawnym kapitalistą i cenionym DJ-em (o czym za chwilę), Solomon ma też swoje za uszami. I jest to stricte powiązane z jego didżejskim hobby. W lipcu 2020 roku, w środku pandemii COVID-19, wystąpił z zespołem The Chainsmokers, na zatłoczonej imprezie charytatywnej w Hamptons. Według byłego gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo, w trakcie koncertów doszło do rażącego naruszenia zasad dystansu społecznego, a dochodzenie w tej sprawie prowadził Departament Zdrowia.

Metallica, Green Day, Goldman Sachs

Za partycypowanie w kontrowersyjnym wydarzeniu DJ D-Sol przeprosił zarząd Goldman Sachs, a firma wydała oświadczenie, w którym zawarła stwierdzenie, że większość osób obecnych na imprezie przestrzegała zasad dystansu społecznego, a sam Solomon jest wyraźnie zaniepokojony faktem, że jednak nie wszystkie.

To jednak nie koniec kłopotów, jakie Goldman Sachs ma ze swoim dyrektorem generalnym. Skarżą się na niego współpracownicy, mówiąc, że jest słabym liderem. Były CEO firmy, Lloyd Blankfein, krytykuje jego sposób zarządzania korporacją. Solomon głośno przeklina, zmusił ludzi do powrotu do biur oraz, zdaniem niektórych, ponosi odpowiedzialność za niedawną awarię jednego z produktów Goldman Sachsa – internetowej bankowości indywidualnej Marcus. Nie jest wcale oczywiste, że to wszystko dlatego, że Solomon jest DJ-em, niemniej – to właśnie swoje hobby CEO złożył w ofierze za te przewinienia.

A szkoda, bo akurat DJ-em jest (ponoć) bardzo dobrym. Jego przygoda z tworzeniem muzyki zaczęła się w 2017 roku, chwilę wcześniej niż ta z kierowaniem Goldman Sachsem. Zdążył już wystąpić na imprezie Amazona w 2019 i na Sports Illustrated Super Bowl w zeszłym roku. Również w 2022, latem, grał w Chicago na wspomnianym już festiwalu Lollapalooza, obok takich gwiazd jak Metallica czy Green Day.