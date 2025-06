Jak podaje agencja Reuters, w liście z 26 maja do przedstawicieli związków zawodowych w Commerzbanku, który we wtorek zamieścił na LinkedIn, Merz stwierdził, że podejście włoskiego pożyczkodawcy do drugiego co do wielkości banku w Niemczech jest nie do przyjęcia.

Reklama

Kanclerz Niemiec już wcześniej głośno wypowiadał się przeciwko potencjalnej próbie przejęcia Commerzbanku przez UniCredit. W jego ocenie byłoby to katastrofalne dla Niemiec i miałoby „znaczący wpływ” na średnie przedsiębiorstwa i finansowanie eksportu, które w dużym stopniu zależą od kredytów bankowych.

Plan wrogiego przejęcia Commerzbanku przez UniCredit?

Reuters przypomina, że w zeszłym roku UniCredit ujawnił, że zbudował sieć transakcji finansowych za pomocą instrumentów pochodnych, aby zabezpieczyć udziały w Commerzbanku wynoszące około 28 proc., a w marcu tego roku otrzymał zgodę Europejskiego Banku Centralnego na zwiększenie udziału do 29,9 proc., zbliżając się do ważnego poziomu, który umożliwi przejęcie banku. Zgodnie z niemieckim ustawodawstwem przekroczenie progu 30 proc. skutkuje złożeniem oferty wykupu.

Tymczasem UniCredit oświadczył, że gromadzenie udziałów jest inwestycją finansową. Włoski bank odniósł się też do obawa dotyczących przejęcie niemieckiego banku mówiąc, że decyzję o pełnym przejęciu, które w ocenie Włochów, byłoby najlepszym rozwiązaniem, została odłożona na lata 2026–2027.

Poważne obawy Berlina

Niemieccy politycy mają poważne obawy dotyczące utraty jednego z niewielu dużych banków komercyjnych w Niemczech, a także związania losu ich kraju z losem zadłużonych po uszy Włoch.

Włochy są drugim najbardziej zadłużonym krajem w całej Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu, na koniec trzeciego kwartału 2024 r. relacja włoskiego długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB była na poziomie 136,3 proc..

Lars Klingbeil, niemiecki minister finansów powiedział na konferencji prasowej w Berlinie, że jest bardzo wdzięczny, że kanclerz zabrała głos, nazywając działania kanclerza „ważnym sygnałem” dotyczącym stanowiska rządu.

„Uznaję, że samo oświadczenie polityczne kanclerza jest ważnym sygnałem politycznym” – powiedział Klingbeil.

Źródło: Reuters