Chodkowski stwierdził, że dotychczas klienci jego firmy nie byli w pełni zainteresowani zieloną transformacją – ale to się zmieniło. – Głównym motorem napędowym tego procesu jest koszt produkcji. Fakt, że w Polsce energia elektryczna wytwarzana jest głównie z węgla, daje im bardzo dużą ekspozycję na koszt emisji CO2. Dlatego patrzą na swój biznes w Polsce i żądają dopasowania technologii do tych nowych warunków. Co nie będzie proste, biorąc pod uwagę, że w rankingu gotowości do neutralności klimatycznej przygotowywanym co roku przez Światowe Forum Ekonomiczne spadliśmy ostatnio za Bułgarię, na ostatnie miejsce wśród krajów należących do Unii Europejskiej – mówił menedżer.