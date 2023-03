Grupa MOL odebrała transport 90 tys. ton lekkiej ropy ze złoża ACG w Azerbejdżanie, w którym firma jest jednym z większych udziałowców, podała spółka.

Tankowiec Seavelvet, transportujący 90 tys. ton surowca, zawinął do portu Omisalj w Chorwacji, skąd ropa trafia do rafinerii Slovnaft na Słowacji rurociągiem Adria. Nowe źródło ropy naftowej daje MOL większą elastyczność w kontekście sankcji UE dotyczących eksportu produktów naftowych pochodzenia rosyjskiego, podkreślono.

Testowa produkcja przy użyciu azerskiej ropy rozpocznie się w kwietniu. Będzie to kolejny z serii testów różnych gatunków ropy, jakie trafiły ostatnio do rafinerii Slovnaft z Bliskiego Wschodu i rejonu Morza Kaspijskiego. To kolejny krok w kierunku dywersyfikacji dostaw w obliczu wprowadzanych w Europie sankcji na produkty naftowe pochodzenia rosyjskiego.

"Dostawa azerskiej ropy to dla nas bardzo ważne wydarzenie, wzmacniające naszą elastyczność w zakresie pozyskiwania surowca. To również doskonała okazja domknięcia całego łańcucha wartości, co zawsze stanowi duże osiągnięcie. W MOL Group zawsze myślimy o bezpieczeństwie dostaw dla regionu, dlatego cieszymy się mogąc zapewnić dostawy surowca z naszego własnego złoża" - powiedział wiceprezes wykonawczy ds. segmentu downstream w Grupie MOLGabriel Szabó, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. firma nabyła 9,57% udziałów w złożu naftowym ACG, jednym z najważniejszych dla gospodarki Azerbejdżanu oraz 8,9% udziałów w rurociągu BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan). MOL jest trzecim największym inwestorem w projekcie ACG, po BP i SOCAR. Złoże odpowiada za 15% całkowitej produkcji i 25% rezerw Grupy MOL. Rurociąg BTC może odegrać istotną rolę w zapewnieniu dostaw surowca do rafinerii MOL w Bratysławie na Słowacji, ale też w Százhalombatta na Węgrzech.

"Ta dostawa pokazuje jak istotną decyzją było nabycie udziałów w złożu ACG. Możliwość zaopatrywania własnych rafinerii ze źródeł pozaeuropejskich zapewnia nam dodatkową elastyczność I możliwość reagowania na zmieniające się warunki. W razie potrzeby, możemy sprzedać nasze udziały w wydobyciu lub sprowadzić surowiec do naszego najważniejszego regionu, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych w Europie" - dodał wiceprezes wykonawczy ds. wydobycia i produkcji w Grupie MOL Zsombor Marton.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

