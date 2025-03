Decyzja resortu klimatu

"Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększyło budżet szóstej edycji programu Mój Prąd o dodatkowe 600 mln zł do 1,85 mld zł" - podał resort w komunikacie.

Dodał, że nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0 będzie prowadzony do 29 sierpnia br. lub do wyczerpania środków. Początkowo termin składania wniosków wyznaczono do 20 grudnia 2024 r., potem został wydłużony do 6 marca 2025 r. Początkowo na tę edycję programu przeznaczono 400 mln zł, potem budżet został zwiększony do 1,25 mld zł.

Program "Mój Prąd"

Cytowana w komunikacie minister klimatu Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że Mój Prąd jest jednym z "najważniejszych programów zmniejszających emisje dwutlenku węgla i wysokość rachunków Polaków", stąd m.in. decyzja o zwiększeniu budżetu programu i wydłużeniu naboru wniosków. "Dzięki objęciu programem magazynów energii i ciepła zwiększyliśmy efektywność nowych przydomowych instalacji PV i zmniejszamy opłaty za energię polskich rodzin" - podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Ministerstwo poinformowało, że do 3 marca br. w programie wpłynęło niemal 83 tys. wniosków na 1,15 mld zł. Dodano, że ponad 41 tys. wniosków na 585 mln zł dotyczy również dofinansowania magazynów energii elektrycznej, a ponad 13 tys. o wartości 61 mln zł - magazynów ciepła.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową - umowę sprzedaży na wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dofinansowanie można otrzymać do instalacji paneli PV lub mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła. Wsparcie przeznaczone jest dla prosumentów (jednoczesnych producentów i konsumentów prądu), którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r.

Aby móc skorzystać z najnowszej edycji Mojego Prądu, prosument musi być rozliczany w systemie net-billing. W przypadku instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia 2024 r., aby otrzymać dotację, trzeba zainwestować również w magazyn energii lub magazyn ciepła.

Ile wynosi dofinansowanie?

W ramach szóstej edycji programu dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm sześc. prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.

W dotychczasowych sześciu odsłonach Mojego Prądu NFOŚiGW wypłacił ponad 3 mld zł dotacji na realizację ponad 560 tys. inwestycji. Program finansowany jest z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Na początku lutego br. prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak informowała PAP, że trwają rozmowy na temat wydłużenia naboru wniosków w Moim Prądzie 6.0 i zwiększenia budżetu programu. (PAP)