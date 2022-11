Pomimo niezrealizowanych planów sprzedażowych dotyczących iPhone'a i usług, przychody Apple'a wzrosły o 8 procent z 83,4 miliarda dolarów do 90,1 miliarda dolarów we wrześniu, czyli na koniec IV kwartału fiskalnego, podczas gdy zysk netto wzrósł nieznacznie z 20,6 do 20,7 miliarda dolarów.

Reklama

W tym okresie przychody ze sprzedaży usług Apple po raz pierwszy od 2015 roku do poziomu jednocyfrowego wzrostu i osiągnęła wartość 19,2 miliarda dolarów. Wartość samych subskrypcji we wszystkich usługach wyniosła ​900 milionów dolarów, a sprzedaży iPhone’ów wzrosła o 10 procent rok do roku do 42,6 miliarda dolarów.

Reklama

Jak pokazuje poniższy wykres, iPhone’y odpowiadały za prawie połowę przychodów Apple'a w ostatnim kwartale fiskalnym, a usługi firmy były drugim co do wielkości składnikiem ogólnej sprzedaży przynosząc znaczną marżę.

Roczny zysk Apple otarł się 100 miliardów dolarów

Pomimo zakończenia roku podatkowego nowym rekordem przychodów za wrzesień, Apple o mało nie zaliczyło kolejnego osiągnięcia na długiej liście: 100 miliardów dolarów rocznego zysku. Producent iPhone'a odnotował zysk netto w wysokości 20,7 miliarda dolarów w czwartym kwartale fiskalnym, co daje całkowity roczny zysk 99,8 miliarda dolarów.

Do tej pory tylko dwie firmy przekroczyły 100 miliardów dolarów rocznego zysku: Vodafone po sprzedaży swoich udziałów w Verizon Wireless w 2014 roku i Saudi Aramco, która zrobiła to dwukrotnie, w 2018 i 2021 roku.

Jak pokazuje poniższy wykres, zysk netto Apple'a wzrósł ponad 50-krotnie od 2006 roku, czyli roku sprzed premiery iPhone'a. W 2010 roku firma po raz pierwszy przekroczyła 10 miliardów dolarów rocznego zysku. W okresie świątecznym 2011 r. kwartalny zysk Apple przekroczył 10 miliardów dolarów. Kolejny skok, do 20 miliardów dolarów zysku, nastąpił w 2019 roku, a w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku osiągnął prawie 35 miliardów dolarów. Podczas gdy 12-miesięczny zysk firmy przekroczył 100 miliardów dolarów na początku tego roku , 10-procentowy spadek zysku netto w trzecim kwartale fiskalnym uniemożliwił trzycyfrowe zamknięcie rok fiskalny (na razie).