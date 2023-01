Wicepremier Sasin oficjalnie we wtorek w Davos otworzył Polish House, gdzie w trakcie tegorocznego forum mają się odbywać przygotowane przez Polskę najważniejsze debaty oraz spotkania.

"To już czwarty Polski Dom na forum w Davos. Czwarty raz na Forum Ekonomicznym tak mocno obecne są polskie firmy" - powiedział Sasin.

Jak wskazał, w tym roku otwarcie Polish House odbywa się w szczególnym momencie; "te okoliczności są szczególne, ale szczególnie trudne".

"Praktycznie od trzech lat Europa i świat tkwią w nieustających kryzysach, które następują po sobie. Najpierw kryzys pandemiczny, który tak mocno dotknął gospodarkę światową, potem jeszcze wyprzedzający wojnę na Ukrainie kryzys energetyczny o niespotykanej w historii skali. A następnie agresja rosyjska na Ukrainę, obnażająca całemu światu charakter rosyjskiego reżimu" - tłumaczył wicepremier.

Sasin wskazał, że w tym roku w Polish House będą poruszane dwa przewodnie tematy.

"Pierwszy z nich to wojna na Ukrainie i to, jak odpowiadać na tę wojnę, na te wyzwania i jak wybiegać w przyszłość, jak myśleć o tym, że wojna nie jest wieczna, że po wojnie na szczęście zawsze przychodzi pokój" - powiedział. Jak dodał, w tym kontekście rozmowy mają dotyczyć również planów odbudowy Ukrainy.

"Drugie wielkie wyzwanie, które stoi przed światem, Europą, ale w ogromnym zakresie stoi przed Polską, to transformacja energetyczna" - podkreślił szef MAP.

Jak zaznaczył, konieczna jest odpowiedź na kryzys energetyczny, który w ostatnim czasie objawił się skokami cen tradycyjnych surowców energetycznych, jak ropa, gaz, węgiel.

"Będziemy się spotykać z wielkimi zagranicznymi firmami, które chcą w tej transformacji energetycznej uczestniczyć, chcą być partnerami polskich firm w tym zakresie" - wskazał. Dotyczyć to ma zarówno energetyki odnawialnej, jak i jądrowej.

"Najważniejsze jest to, co przed nami, to, jak będziemy potrafili odpowiedzieć na wyzwania w tych obszarach, które są najważniejsze dla polskiej przyszłości. Tutaj w gospodarce kwestie transformacji energetycznej musimy postawić na pierwszym miejscu" - wskazał. Jak dodał, w wymiarze narodowym wyzwaniem jest bezpieczeństwo szeroko pojęte, również militarne.

"Polska jest dobrym krajem do inwestowania, a polskie firmy są atrakcyjne dla zagranicznego biznesu" - ocenił Sasin.

Dom Polski (Polish House) w Davos to narodowy pawilon położony w centrum szwajcarskiego kurortu; ma być przestrzenią promującą polski biznes oraz polskie inwestycje. W kilku panelach dyskusyjnych trwających do czwartku wystąpi ponad 30 polskich i zagranicznych polityków, ekspertów, przedstawicieli dużych firm i banków oraz dziennikarzy, którzy będą rozmawiali między innymi o zrównoważonym rozwoju, gospodarce cyfrowej, bezpieczeństwie i globalnym kryzysie.

Polish House usytuowany przy ulicy Promenade, został otwarty w styczniu 2019 roku przez prezydenta Andrzej Dudę, który w tym roku również uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym, odbywającym się co roku w szwajcarskim kurorcie.

Światowe Forum Ekonomiczne potrwa do piątku.