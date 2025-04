Bariery dla prowadzenia biznesu

Opublikowany w czwartek raport opiera się na przeprowadzonym wśród przedsiębiorców badaniu na temat barier prowadzenia biznesu. "Po wyciągnięciu średniej arytmetycznej ze wszystkich 32 analizowanych krajów, okazuje się, że w Polsce ponad połowa (58 proc.) średnich i dużych firm postrzega je jako istotne hamulce rozwojowe" - zauważyli autorzy. Oznacza to, że Polska zajęła w globalnym zestawieniu 3. miejsce.

Większą średnią od Polski miały Indie (67 proc.) oraz Singapur (68 proc.), a mniejszą - m.in. USA (57 proc.), Kanada (56 proc.) i Włochy (56 proc.). Najmniej barier do prowadzenia biznesu ma Irlandia (24 proc.). Ogólna średnia dla badanych krajów wynosi 45 proc., tak samo jak w przypadku krajów europejskich.

Koszty pracy i ceny energii

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że większość wymienionych barier odnotowała spadek w ujęciu rocznym. Największa grupa polskich przedsiębiorców, 81 proc., narzekała na koszty pracy - odsetek ten spadł o 5 punktów procentowych w ujęciu rocznym. Trzech na czterech (74 proc.) twierdziło, że dotkliwe są dla nich ceny energii, to spadek o 9 pp rdr, a 69 proc. wskazywało na niepewność ekonomiczną, co przekłada się na 2 pp mniej w rok. Taki sam odsetek w tym roku oraz w poprzednim wymieniał biurokrację (56 proc.), brak wykwalifikowanych pracowników (51 proc.) oraz dostęp do finansowania (28 proc.). Więcej o 10 pp wskazań niż rok temu otrzymał brak zamówień, na który narzekało 50 proc. badanych.

Autorzy raportu ocenili, że nic dziwnego, iż przedsiębiorcy wskazali koszty pracy jako najbardziej uciążliwą barierę hamującą rozwój biznesu, ponieważ - jak podali - ostatnia sytuacja na rynku pracy była bardzo zmienna. "W samym 2024 roku płaca minimalna wzrosła aż dwukrotnie, a w ujęciu nominalnym wynagrodzenia Polaków wzrosły o 9,5 proc. Prognozy na 2025 rok zapowiadają, że płace nadal będą rosnąć w podobnym tempie – nasza prognoza zakłada wzrost o 8,9 proc. w sektorze przedsiębiorstw" - wyjaśnili.

Napięcia geopolityczne

Cytowana w raporcie Małgorzata Kuk z Grant Thornton uważa, że ten rok będzie kolejnym wymagającym okresem dla polskich przedsiębiorstw. Zwróciła uwagę na napięcia geopolityczne oraz niepewność do przyszłości koniunktury gospodarczej, co tworzy "złożone i trudne otoczenie dla prowadzenia działalności biznesowej". Jej zdaniem takie otoczenie wymaga od przedsiębiorstwa nie tylko odporności, ale przede wszystkim elastyczności i zdolności do szybkiej adaptacji. "Bariery mogą stać się katalizatorem refleksji strategicznej i impulsem do transformacji" - oceniła.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Grant Thornton International; w Polsce prowadzone jest od 2020 roku i obejmuje 100 właścicieli i członków zarządu 100 średnich i dużych przedsiębiorstw przez firmę Biostat. Na świecie próba wynosi 10 tys. Ostatnia edycja w naszym kraju przeprowadzona została w IV kwartale ub.r. (PAP)

