Wykaz firm jest jawny i znajduje się na gov.pl. Wspominane firmy to: SIG sp. z o.o., Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o., Egger Biskupiec sp. z o.o., POLOmarket sp. z o.o., Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o., Budimex SA.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów Program Współdziałania dotyczy współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS), opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz obustronnej transparentności.

- Założeniem programu jest wdrożenie u podatnika wewnętrznych procedur kontroli, gwarantujących maksymalną zgodność z przepisami prawa podatkowego, co pozwoli na ograniczenie kontroli ze strony organów podatkowych - mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Ławnicka, Senior Associate, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. - Jest to rozwiązanie skierowane do największych podmiotów, których wartość przychodu w roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro.

Podatnik objęty Programem Współdziałania może korzystać z szeregu ułatwień i korzyści organizacyjnych, m.in. w zakresie.:

wyłączenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR),

wydłużenia lub skrócenia terminów do dokonania określonych czynności (np. przyśpieszony zwrot VAT),

zmniejszenia lub wyłączenia odsetek za zwłokę przy korekcie po audycie wstępnym lub monitorującym.

Co więcej, udział w programie będzie przesłanką uznania dobrej wiary podatnika przy orzekaniu o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym.

Tak mało podmiotów przystąpiło do programu ponieważ wiąże się to z koniecznością spełnienia restrykcyjnych warunków, w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego obejmują trzy poziomy zarządzania:

strategią podatkową, ładem podatkowym,

procesami funkcji podatkowej i kontroli ich przebiegu,

zarządzania kadrami, informacjami i danymi podatkowymi (w tym IT).

- Podpisanie umowy z szefem KAS poprzedzone jest szeregiem audytów, w tym audytem wstępnym realizowanym przez KAS oraz niezależnym audytem funkcji podatkowej, w ramach których badane są wszystkie obszary zarządzania ramami wewnętrznego nadzoru – wyjaśnia A.Ławnicka z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Dopiero po wdrożeniu i zapewnieniu działania wszystkich procedur i otrzymaniu pozytywnej opinii, możliwe jest zawarcie umowy z szefem KAS.