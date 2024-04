O śmiałym biznesowym ruchu firmy REWE dla „Plant Based News” pisze Liam Pritchett.

REWE całkowicie roślinne

Nie trzeba być szczególnie uważnym obserwatorem, żeby dostrzec, że nasi zachodni sąsiedzi rozsmakowali się w produktach wegańskich. W Polsce, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, nie jest pod tym względem wcale źle, jednak wydaje się, że niemiecka oferta roślinnych produktów spożywczych jest dużo szersza i bardziej usystematyzowana. Ciężko znaleźć sklep, w którym nie dałoby się kupić przynajmniej kilku wegańskich przysmaków.

REWE, wiem z własnego doświadczenia, to zdecydowany lider w tej dziedzinie. Polscy weganie mogą pozazdrościć weganom niemieckim doskonałej pasty bezjajecznej, chrupiącego roślinnego boczku czy niezwykle apetycznych wegańskich wurstów, które można tam kupić. Jak donosi „Plant Based News”, niedawno firma postanowiła iść o krok dalej i otwiera w Berlinie sklep REWE Voll Pflanzlich, co można przetłumaczyć jako „REWE całkowicie roślinne”. Póki co będzie to tylko jedna placówka, jednak szansa, że ten model biznesowy przyniesie zyski i będą się otwierać kolejne, nie jest wcale mała.

Niemcy na weganie

REWE to drugi co do wielkości sklep spożywczy w Niemczech – w całym kraju znajdziemy ok. 3300 placówek. Nowy sklep, co symptomatyczne dla polskich wegan, otwiera się przy ulicy Warschauer Straße, czyli Warszawskiej, we wschodniej dzielnicy Berlina Friedrichshain. Wcześniej funkcjonował tam całkowicie wegański supermarket Veganz, jednak właściciele tej marki zrezygnowali z handlu na rzecz produkcji roślinnej żywności i placówka w 2023 roku się zamknęła.

Co ciekawe, wegańskie REWE co prawda będzie póki co jedyne w swoim rodzaju, jednak marka zależna tej firmy, BILLA, firmuje już dwa stricte roślinne sklepy w Austrii – w Wiedniu i w Graz. Kolej na Niemcy musiała jednak prędzej czy później przyjść, bo naród ten najszybciej w Europie przechodzi na wegetarianizm. Ponad 1,5 miliona Niemców deklaruje się jako weganie, a połowa społeczeństwa – ok. 40 milionów osób – określa siebie jako „fleksitarianie”, czyli osoby, które ograniczają spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego.