Rozdzielane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wsparcie w ostatnich latach – za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości – wyraźnie wzrosło. Do 2016 r. rzadko przekraczało pół miliarda w skali roku (nieznacznie powyżej tego poziomu było w latach 2005–2007, przez większość tego okresu również rządziło PiS), ostatnio regularnie są to kwoty przekraczające 2 mld zł rocznie. To efekt zmian w finansowaniu mediów publicznych przewidujących rekompensaty za ubytki wpływów abonamentowych.

„Obecny system finansowania publicznego nie zaspokaja w sposób stabilny i przewidywalny potrzeb jednostek mediów publicznych w obszarze realizacji powinności misyjnych. Z tego powodu w ostatnich latach, wdrażając działania rozwojowe, Telewizja Polska S.A. pozyskała finansowanie zewnętrzne (pożyczka z Funduszu Reprywatyzacji oraz program emisji obligacji)”.

