Fotoradary to jedno z najskuteczniejszych narzędzi dyscyplinujących kierowców i poprawiających bezpieczeństwo na polskich drogach. Zgodnie z danymi Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), obecnie na polskich drogach działa 471 fotoradarów i 70 odcinkowych pomiarów prędkości. Ponadto kierowcy musza uważać na systemy monitorujące 46 skrzyżowań i 4 przejazdy kolejowe. I na tym się nie skończy, bo w przyszłości liczba urządzeń monitorujących ruch będzie tylko rosła.

Reklama

Fotoradar to nie policjant w krzakach z "suszarkę"

Miejsca instalacji wszystkich urządzeń są powszechnie znane, a ponadto są oznakowane. Przez nadzorowanym odcinkiem drogi ustawione są znaki D-51 informujące, że zbliżamy się do strefy kontroli prędkości. Mimo to, wielu kierowców je ignoruje.

Które fotoradary notują najwięcej wykroczeń

Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do których dotarła redakcja portalu rynekinfrastruktury.pl wynika, że w 2024 roku urządzenie z rekordową liczbą wykroczeń to fotoradar w Świdniku na al. Tysiąclecia, który rejestrował ponad 57 wykroczeń na dobę. Fotoradar w Świdniku to prawdziwym rekordzista. Łącznie w całym 2024 roku urządzenie odnotowało 21 tys. 44 wykroczenia. Drugi na liście, fotoradar z Rudy Śląskiej na al. Powstań Śląskich wykrył o połowę mniej wykroczeń (10 tys. 770) niż urządzenie w Świdniku.

Lista TOP10 radarów z największą liczbą zarejestrowanych wykroczeń w Polsce

Lista TOP10 radarów z największą liczbą zarejestrowanych wykroczeń w Polsce Miasto miejsce Liczba wykroczeń w 2024 r. Świdnik al. Tysiąclecia 21 044 Ruda Śląska al. Powstań Śląskich 10 770 Wanaty 10 284 Bieruń ul. Warszawska 10 028 Gliwice Łącznica L04L do A1 9 531 Solec Kujawski droga krajowa nr 10 9 470 Warszawa Aleje Jerozolimskie 239 9 176 Wałbrzych ul. Wieniawskiego 8 962 Łazy al. Krakowska 8 007 Mniów - Raszówka droga krajowa nr 74 7 833 Źródło:Główny Inspektorat Transportu Drogowego, rynekinfrastruktury.pl

Najskuteczniejsze radary w województwach

Patrząc na listę województw wyraźnie widać duże rozbieżności. Rekordzista z woj. lubelskiego miał na koncie zarejestrowane ponad 21 tys. wykroczeń, a drugi ze Śląska o połowę mniej. Natomiast listę zamyka fotoradar z Podlasia, który odnotował 9 razy mniej wykroczeń niż urządzenie w Świdniku.

Najbardziej aktywne radary w woj. Województwo Miejsce Liczba wykroczeń w 2024 r. lubelskie Świdnik, al. Tysiąclecia 21 044 śląskie Ruda Śląska, al. Powstań Śląskich 10 770 kujawsko-pomorskie Solec Kujawski 9 470 mazowieckie Warszawa, Aleje Jerozolimskie 239 9 176 dolnośląskie Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 8 962 świętokrzyskie Mniów, Raszówka 7 833 pomorskie Bojano 7 614 wielkopolskie Poznań, ul. Głogowska 6 683 zachodnio-pomorskie Szczecin, ul. Gdańska-Basen Górniczy 6 515 lubuskie Torzym 6 472 małopolskie Liszki 5 798 opolskie Łomnica 4 624 podkarpackie Boguchwała 4 093 łódzkie Tuszyn 3 186 warmińsko-mazurskie Zgon 2 810 podlaskie Chodorówka Nowa 2 433 Źródło:Główny Inspektorat Transportu Drogowego, rynekinfrastruktury.pl

Średnie przekroczenie prędkości

Średnie przekroczenie prędkości zarejestrowane przez urządzenia systemu CANARD wynosiło w 2024 roku 22 km/h. Według taryfikatora takie wykroczenie mieści się w przedziale od 21 do 25 km/h, za co grozi mandat w wysokości 300 zł i 5 punktów karnych.