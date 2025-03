Tesla ogłasza akcję serwisową i wzywa do warsztatu 46 096 pojazdów Cybertruck w USA. Powodem wycofania z ruchu elektrycznych pick-upów Tesli jest naprawa usterki, która polega na rozwarstwieniu się i potencjalnym odklejaniu bariery ochronnej, czyli zewnętrznego panelu wykończeniowego wykonanego ze stali nierdzewnej, który mógłby odpaść podczas jazdy.

Zgodnie z komunikatem Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) USA, oderwany panel może stanowić zagrożenie na drodze, zwiększając ryzyko wypadku.

W ramach rozwiązania problemu Tesla bezpłatnie wymieni zespół szyn.

Ponad jedna piąta aut wycofanych z ruchu w USA to Tesle

Tesla odpowiada za znaczną część wycofanych z ruchu pojazdów w USA. W 2024 r. akcje serwisowe Tesli stanowiła 21 proc. wszystkich pojazdów wezwanych do warsztatu w USA w pierwszych trzech kwartałach roku, według firmy zarządzającej wycofaniami BizzyCar.

Jednak większość problemów z samochodami tej marki była zazwyczaj rozwiązywana za pomocą aktualizacji oprogramowania drogą radiową.

W styczniu 239 tys. Tesli wróciło do warsztatu z powodu awarii oprogramowania i zwarcia w komputerach. W lutym tego roku, z powodu awarii układu wspomagania kierownicy, która utrudniała kierowanie autem, szczególnie przy niskich prędkościach, Tesla wezwała do serwisu 380 tys. pojazdów. Do warsztatu musiał jechać Modele 3 i crossovery Model Y z niektórych roczników.

Cybertruck to wyjątkowo awaryjne auto. Od premiery tego elektrycznego pickupa, do listopada ubiegłego roku Cybertruck był wzywany do serwisu sześć razy. Obecna akcji to kolejny taki przypadek.