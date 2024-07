Zmniejszenie kosztów modyfikacji umów kredytów hipotecznych

Z ok. 513 mln zł brutto do poziomu ok. 234 mln zł brutto zmienił się koszt związany z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu - podał Bank Pekao SA w opublikowanym we wtorek raporcie giełdowym z okresowym szacunku kosztu wakacji kredytowych. Dodał, że pozytywny wpływ aktualizacja tego kosztu to ok. 279 mln zł brutto.

"Pozycja ta powiększy wynik Banku i Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2024 roku i wynika przede wszystkim z aktualizacji szacowanej partycypacji wśród uprawnionych klientów. Biorąc pod uwagę kryteria uczestnictwa wynikające z Ustawy oraz obserwowany poziom zainteresowania zawieszeniem spłaty przez klientów Banku, Bank oszacował partycypację wśród uprawnionych klientów na poziomie około 21 proc. wolumenu kredytów hipotecznych udzielonych w polskich złotych, w porównaniu do partycypacji na poziomie około 38 proc. wskazanej w raporcie bieżącym nr 18/2024" - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie.

Weryfikacja i aktualizacja szacunku kosztu wakacji kredytowych

Dodano, że szacunek dotyczący kosztu wakacji kredytowych będzie podlegać okresowym weryfikacjom, w szczególności w zakresie zakładanego poziomu partycypacji klientów, a jego aktualizacja będzie ujmowana w bieżących wynikach finansowych.

Wydłużenie wakacji kredytowych do 2024 roku

W czerwcu br. wakacje kredytowe zostały wydłużone na 2024 rok. Jest to kontynuacja rozwiązania wprowadzonego w 2022 r. W latach 2022-2023 kredytobiorcy mogli zawiesić łącznie osiem rat. W 2024 r. zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe na cztery miesiące: na dwa w okresie od czerwca do sierpnia i na kolejne dwa - od września do grudnia. Rozwiązanie dostępne jest dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt w złotych przed 1 lipca 2022 roku. Wakacje kredytowe wydłużają okres kredytowania o tyle miesięcy, na ile klient zawiesił spłatę kredytu.

Warunki korzystania z wakacji kredytowych

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku. Zawieszenie spłaty kredytu w tych okresach będzie przysługiwać w przypadku, gdy wartość udzielonego kredytu nie będzie przekraczała 1,2 mln zł. (PAP)

