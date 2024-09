Ranking najbogatszych ludzi świata

Aktualizowany w czasie rzeczywistym ranking najbogatszych osób na globie można znaleźć na stronie Forbesa (https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#7757bf473d78).

Liderem zestawienia jest (na 17.09.2024) Elon Musk z majątkiem o wartości 250,8 mld dol. Podium zamyka Jeff Bezos. W rankingu zdecydowanie dominują biznesmeni działający w obszarze nowych technologii. W pierwszej dziesiątce tylko dwóch z wyłamuje się z tej grupy – to działający w sektorze produktów luksusowych Bernard Arnault oraz prowadzący fundusz inwestycyjny Berkshire Hathaway Warren Buffet (odpowiednio 5. i 6. pozycja).

Coraz bliżej pierwszej dziesiątki znajduje się wschodząca gwiazda globalnego biznesu, CEO Nvidii, Jensen Huang, z majątkiem netto w wysokości 102,2 mld dol. Zdecydowanie najmłodszym w gronie najbogatszych jest dopiero 40-letni Mark Zuckerberg, który jest najważniejszym człowiekiem w Mecie.

Fantastyczne wyniki finansowe Oracle

Wartość netto majątku Ellisona osiągnęła 206 mld „zielonych” w dużej mierze dzięki wzrostowi wartości akcji firmy Oracle, która w samym tylko wrześniu zyskała 20 proc. Biznesmen jest znaczącym posiadaczem udziałów we wspomnianej firmie.

Oracle pokazało w zeszłym tygodniu bardzo dobre wyniki finansowe, które przewyższyły znacząco oczekiwania analityków. Dobre okazały się także prognozy wyników za finansowy 2026 rok. Dla firmy wrześniowe wzrosty są najwyższe od października 2022 roku, gdy firma zyskała na wartości aż 28 proc. Skąd tak dobre wyniki? Oracle odgrywa kluczową rolę na rynku AI, będąc jednym z liderów na rynku producentów centrów danych.

Prezes Oracle powiedział podczas prezentacji ostatnich wyników, że firma buduje najmniejsze, najbardziej mobilne i dostępne centra danych w chmurze (o parametrach aż do 200-megawatów). Nadają się one jego zdaniem idealnie do trenowania bardzo dużych modeli językowych oraz ich utrzymania.

Oracle zawarło ostatnio partnerstwo z Amazonem, w ramach którego będzie udostępniało tej firmie odpowiedni hardware do realizacji usługi przechowywania baz danych. Wcześniej nawiązało podobną współpracę z Microsoftem i Google.