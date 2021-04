Wyjściowa cena akcji Coinbase na giełdzie w Nowym Jorku wyniosła 381 dol., w pewnym momencie zwiększając się do 429 dol. i windując wycenę giełdy na 112 mld dol. Cena zamknięcia wyniosła ostatecznie 328,28 dol.

Debiut zbiegł się w czasie z historycznymi rekordami w wycenie bitcoina, którego wartość przekroczyła ostatnio 64 tys. dol. Inne kryptowaluty takie jak Ethereum, XRP, Dogecoin czy Litecoin również mocno zyskały na wartości.

Tymczasem inwestorzy oczekują kolejnych atrakcyjnych IPO. Ostatnie miesiące stały pod znakiem debiutów takich firm jak Airbnb Inc. czy Deliveroo Holdings Inc.

Nastoje na rynku są bardzo dobre. Chociaż według badania przeprowadzonego przez E*Trade Financial, około 75 proc. inwestorów detalicznych uważa, że rynek znajduje się w jakiejś formie bańki, to ich optymizm utrzymuje się jednak obecnie na poziomie 61 proc., czyli zbliżonym do przedpandemicznego okresu.

Czy powinieneś rozważyć dodanie firmy do swojego portfolio? Aukcja została uznana za rynkowy przełom oraz kamień milowy na drodze do upowszechnienia się kryptowalut. Jednak nawet najbardziej uparty inwestor pamięta krach na rynku bitcoina z 2018 roku. Los Coinbase jest ściśle powiązany z rynkiem walut cyfrowych.

Coinbase odniosło znaczne korzyści z ostatniego boomu na bitcoina. To największa platforma w USA, na której można kupić najsłynniejszą cyfrową walutę. Giełdy kryptowalut stanowią coraz bardziej popularny sposób inwestowania w cyfrowe waluty. Pobierają one kilkuprocentowe opłaty za wpłaty środków i obrót kryptowalutami. Na początku tego miesiąca Coinbase podało, że ​​spodziewa się w pierwszym kwartale tego roku zysku w wysokości od 730 do 800 milionów dolarów, czyli ponad dwukrotnie wyższego niż w całym roku 2020. W ciągu zaledwie pierwszych trzech miesięcy 2021 roku Coinbase wygeneruje prawdopodobnie przychody w wysokości 1,8 miliarda dolarów (już w tym momencie przekroczyły zeszłoroczny poziom 1,3 miliarda dolarów).

Firma bardzo wyraźnie podkreśliła jednak w oficjalnym dokumencie przedstawionym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, że jej sukces jest związany z zawirowaniami na rynku cyfrowych walut, stwierdzając: „Nasze wyniki operacyjne ulegają będą ulegać znacznym wahaniom ze względu na bardzo zmienny charakter rynku kryptowalut”.