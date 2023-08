Medicalgorithmics zawarł z niemieckim dostawcą sprzętu medycznego livetec umowę, w ramach której dostarczy algorytmy i oprogramowanie do analizy danych o pracy serca, podała spółka.

To kolejna integracja opartego na sztucznej inteligencji oprogramowania Medicalgorithmics z rejestratorami typu EKG patch zagranicznego partnera.

Niemiecka firma livetec Ingenieurbüro GmbH (livetec) to dostawca urządzeń medycznych, wykorzystywanych w diagnostyce chorób serca. Zgodnie z umową produkowany przez nią trzykanałowy system holter liveECG zostanie zintegrowany z algorytmiką i oprogramowaniem PocketECG PC Client polskiego medtechu. Nowoczesna algorytmika polskiej firmy zautomatyzuje i przyśpieszy proces interpretacji danych o pracy serca pacjentów. Wcześniej obie spółki podpisały list intencyjny w tej sprawie, podano.

Reklama

"Partnerstwo z livetec to ważny kamień milowy w rozwoju i ekspansji zagranicznej Medicalgorithmics. Połączenie urządzeń livetec z naszym zaawansowanym oprogramowaniem i algorytmiką daje nam szansę na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców w krajach Uni Europejskiej i na rynkach globalnych. Cieszymy się, że po raz kolejny stworzone przez nas oprogramowanie oraz algorytmy sztucznej inteligencji zostaną wykorzystane do analizy danych EKG, gromadzonych przez urządzenia firmy trzeciej. Tym samym przybliżamy się do realizacji jednego z głównych celów naszej nowej strategii, jakiem jest transformacja Medicalgorithmics w globalnego dostawcę oprogramowania i rozwiązań analitycznych na rynku nowoczesnej diagnostyki medycznej" - powiedział członek zarządu Medicalgorithmics, odpowiadający za rozwój technologii Przemysław Tadla, cytowany w komunikacie.

W pierwszym etapie rejestrator livetec wraz z oprogramowaniem Medicalgorithmics będzie dostępny na terytorium Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Indiach. Obie firmy przewidują, że wspólne rozwiązanie będzie sukcesywnie wprowadzane na nowe rynki.

Reklama

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)