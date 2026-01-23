Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grudniu 2025 - ryczałtowcy nie mają powodów do zadowolenia
Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2025 roku wyniosło 9228, 64 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego roku dokładnie o 679,46 zł. Z jednej strony mogą to być dobre wieści, bo pokazuje to, że Polacy zarabiają coraz lepiej, niemniej jednak nie każdy może podzielać to zdanie, a szczególnie niezadowoleni będą w tej sytuacji przedsiębiorcy na ryczałcie.
W wyniku zmian wprowadzonych przez Polski Ład w 2022 roku zasady naliczania składki zdrowotnej dla ryczałtowców zostały uzależnione właśnie od wskaźnika średniego wynagrodzenia w grudniu poprzednego roku. Oznacza to, że skoro w grudniu 2025 mamy zauważalny wzrost tegoż, to dla przedsiębiorców oznacza to wyższe składki. A jakie dokładnie?
W 2026 roku stawki składki zdrowotnej na ryczałcie prezentują się następująco:
|Przychód
|Stawka składki zdrowotnej
|do 60 tysięcy złotych przychodu
|498,35 zł miesięcznie
|od 60 tys do 300 tys złotych przychodu
|830,58 zł miesięcznie
|powyżej 300 tys złotych
|1495,4 zł miesięcznie
Dla porównania w minionym roku stawki wynosiły kolejno 461,66 zł, 769,43zł i 1384,97 zł miesięcznie dla każdego z trzech progów wymienionych powyżej. Widać więc jak na dłoni, że wzrosty te będą dla niektórych bardzo odczuwalne, choć najwięcej powodów do niezadowolenia mogą mieć przedsiębiorcy, którzy znajdą się w przedziale od 60 do 300 tys złotych rocznego przychodu. Dla nich bowiem stawka ta to około 60 zł więcej w porównaniu z 2025 rokiem.
Nie tylko ryczałtowcy oberwą podwyżkami - inni przedsiębiorcy odczują nowe składki
W tej sytuacji nie tylko przedsiębiorcy na ryczałcie odczują nowy rok i nowe składki, które planuje rząd. Osoby rozliczające się na skali podatkowej także muszą szykować się na wyższe składki. W ich przypadku podstawa składki zdrowotnej zwiększa się z 75 do 100 procent minimalnego wynagrodzenia. Wszystko to dzięki decyzji Andrzeja Dudy, który z zdecydował się zawetować ustawę z maja 2025 roku, która składkę tę obniżała na 2026 rok.
Minimalna składka w 2026 roku wynosi 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia, a więc w tym roku 432 zł 54 gr i jest wyższa aż o 117 zł 58 gr niż w 2025 r. Wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy — podkreśla główny doradca podatkowy w InFakt - Piotr Juszczyk.