Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grudniu 2025 - ryczałtowcy nie mają powodów do zadowolenia

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2025 roku wyniosło 9228, 64 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego roku dokładnie o 679,46 zł. Z jednej strony mogą to być dobre wieści, bo pokazuje to, że Polacy zarabiają coraz lepiej, niemniej jednak nie każdy może podzielać to zdanie, a szczególnie niezadowoleni będą w tej sytuacji przedsiębiorcy na ryczałcie.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Polski Ład w 2022 roku zasady naliczania składki zdrowotnej dla ryczałtowców zostały uzależnione właśnie od wskaźnika średniego wynagrodzenia w grudniu poprzednego roku. Oznacza to, że skoro w grudniu 2025 mamy zauważalny wzrost tegoż, to dla przedsiębiorców oznacza to wyższe składki. A jakie dokładnie?

W 2026 roku stawki składki zdrowotnej na ryczałcie prezentują się następująco:

Przychód Stawka składki zdrowotnej do 60 tysięcy złotych przychodu 498,35 zł miesięcznie od 60 tys do 300 tys złotych przychodu 830,58 zł miesięcznie powyżej 300 tys złotych 1495,4 zł miesięcznie

Dla porównania w minionym roku stawki wynosiły kolejno 461,66 zł, 769,43zł i 1384,97 zł miesięcznie dla każdego z trzech progów wymienionych powyżej. Widać więc jak na dłoni, że wzrosty te będą dla niektórych bardzo odczuwalne, choć najwięcej powodów do niezadowolenia mogą mieć przedsiębiorcy, którzy znajdą się w przedziale od 60 do 300 tys złotych rocznego przychodu. Dla nich bowiem stawka ta to około 60 zł więcej w porównaniu z 2025 rokiem.

Nie tylko ryczałtowcy oberwą podwyżkami - inni przedsiębiorcy odczują nowe składki

W tej sytuacji nie tylko przedsiębiorcy na ryczałcie odczują nowy rok i nowe składki, które planuje rząd. Osoby rozliczające się na skali podatkowej także muszą szykować się na wyższe składki. W ich przypadku podstawa składki zdrowotnej zwiększa się z 75 do 100 procent minimalnego wynagrodzenia. Wszystko to dzięki decyzji Andrzeja Dudy, który z zdecydował się zawetować ustawę z maja 2025 roku, która składkę tę obniżała na 2026 rok.

Minimalna składka w 2026 roku wynosi 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia, a więc w tym roku 432 zł 54 gr i jest wyższa aż o 117 zł 58 gr niż w 2025 r. Wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy — podkreśla główny doradca podatkowy w InFakt - Piotr Juszczyk.