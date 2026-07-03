Przed złotym trudne miesiące? Analityk wskazuje największe zagrożenia

Polska waluta w II półroczu będzie uzależniona od działań podejmowanych przez Fed oraz szerszego rynkowego sentymentu, który dyktowany będzie przez wciąż napiętą sytuację geopolityczną oraz wahania na rynku akcji. Czynniki krajowe powinny pozostać na drugim planie. Niewykluczone jednak, że powróci kwestia najwyższego w Unii Europejskiej deficytu budżetowego, zwłaszcza jeśli ponownie baczniej przyjrzą mu się największe agencje ratingowe, ocenił w rozmowie z ISBnews analityk XTB Michał Jóźwiak.

Psychologiczna bariera 4,30 zł za euro

"Para EUR/PLN niedawno przebiła psychologiczną barierę na poziomie 4,30, co po raz ostatni miało miejsce po wybuchu wojny w Iranie. Przyczyny osłabienia możemy doszukiwać się przede wszystkim w ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej, które przyniosło projekcję stóp procentowych sygnalizującą kontynuację zacieśniania polityki monetarnej w USA jeszcze w tym roku. Silniejszy dolar, jak to przeważnie bywa, ciąży złotemu. Rolę drugoplanową odgrywały krajowe odczyty, choć należy zaznaczyć, że skutecznie zdusiły rynkowe oczekiwania względem podwyżek stóp procentowych RPP, nakładając na polską walutę dodatkową presję. Kwestie zewnętrzne powinny odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu się kursu złotego także w II półroczu" - powiedział ISBnews Jóźwiak.

Ryzyka geopolityczne

Szczególna uwaga będzie skierowana wciąż w stronę licznych ryzyk geopolitycznych. Znaczny wzrost globalnych napięć doprowadziłby do ponownej wyprzedaży walut rynków wschodzących, w tym złotego, zaznaczył analityk XTB.

"Jako że nie spodziewamy się w tym roku podwyżek stóp procentowych ze strony Narodowego Banku Polskiego, najbliższe posiedzenia nie powinny budzić równie dużej ekscytacji. Zakładając trwałą stabilizację handlu morskiego w cieśninie Ormuz oraz spadek napięć na arenie międzynarodowej, nie można natomiast wykluczyć tego, że pod koniec roku powróci debata na temat obniżek. Jest to jednak scenariusz nad wyraz optymistyczny i na ten moment oceniamy jego szanse na realizację jako niewielkie" - stwierdził Jóźwiak.

Nadmierny deficyt budżetowy

Zaznaczył jednak, że istnieje czynnik krajowy, który może zaważyć na kursie złotego.

"To są kwestie dotyczące polityki fiskalnej, czyli to, czy nadmierny deficyt budżetowy w II części roku znowu znajdzie się na afiszu i czy największe agencje ratingowe ponownie zwrócą uwagę ku Polsce i zastanowią się, czy należy dokonać pewnego rodzaju rewizji ratingu kredytowego lub jego perspektyw" - zakończył analityk XTB.