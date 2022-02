"Złoty kontynuował umocnienie do czasu publikacji danych o inflacji amerykańskiej. Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynku i napędzają one oczekiwania, że FED w marcu podniesie stopy o 50 pb. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza rynek wycenia obecnie na powyżej 50 proc. Te czynniki mają przełożenie na mocniejszego dolara i poprzez korelacje wpływa to na osłabienie złotego, które obecnie obserwujemy” - powiedział w rozmowie z PAP Biznes ekonomista BNP Paribas Polska Wojciech Stępień.

Według opublikowanych o 14.30 danych, ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w styczniu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 7,5 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +7,3 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

"Moim zdaniem w krótkim terminie, czyli w perspektywie 2-3 sesji złoty będzie trochę słabszy, co będzie wynikiem danych o wyższej od oczekiwań rynku inflacji z USA, ale również skali umocnienia naszej waluty z kilku ostatnich dni. W czasie tej korekty, kurs EUR/PLN może zmierzać w kierunku strefy 4,53-4,54, gdzie widzę jej maksymalny zasięg. Po takiej korekcie oczekuję jednak powrotu trendu umacniania naszej waluty” – powiedział ekonomista.

O godzinie 15.56 kurs EUR/PLN rośnie o 25 pipsów do 4,4955, a USD/PLN zyskuje 84 pipsów do 3,9420. Para EUR/USD notuje 0,12-proc. spadki do 1,1407, choć po publikacji danych o CPI z USA kurs sięgał 1,1373.

RYNEK DŁUGU

Jak wskazał ekonomista BNP Paribas, dane o CPI z USA wpływają również na wzrost rentowności długu na rynkach bazowych, a tą ścieżką podążają także krajowe obligacje.

"Na rynkach bazowych, po danych o CPI z USA mamy wzrost rentowności na amerykańskich 10-latkach do okolic 2 proc., co jest najwyższym poziomem od połowy 2019 roku. Rośnie również trochę niemiecki Bund. W takim otoczeniu na krajowym długu obserwujemy także wzrosty rentowności, mocniejsze na długim końcu krzywej" – powiedział Stępień.

"Moim zdaniem w obecnym otoczeniu rynkowym i w krótkim terminie widzę przestrzeń na wzrosty rentowności naszych 10-latek do okolic 4,1 proc." – dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 6 pb do 1,987 proc., a niemieckich rosną o 3 pb do 0,2505 proc.

czwartek czwartek środa 16.06 9.15 16.34 EUR/PLN 4,4963 4,4903 4,4924 USD/PLN 3,9353 3,9275 3,9271 CHF/PLN 4,2524 4,2529 4,2548 EUR/USD 1,1426 1,1433 1,1439 PS0424 3,535 3,535 3,515 PS1026 3,94 3,91 3,91 DS0432 3,96 3,92 3,93

