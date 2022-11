Złoty we wtorek rano tracił na wartości 0,18 proc. wobec franka szwajcarskiego i 0,09 proc. w stosunku do euro, a zyskiwał do dolara. Frank kosztuje 4,78 zł, euro - 4,69 zł, a dolar - 4,58 zł.

Złoty we wtorek przed godziną 7.30 osłabił się, o 0,18 proc., wobec franka szwajcarskiego, za którego trzeba zapłacić 4,78 zł. Polska waluta traciła też na wartości (0,09 proc.) do euro, wycenianego na 4,69 zł. Reklama Złoty umocnił się natomiast o 0,09 proc. w stosunku do dolara, za którego płacono 4,58 zł. W poniedziałek około godziny 17.10 euro kosztowało 4,69 zł, frank szwajcarski - 4,78, a dolar - 4,58 zł. (PAP)