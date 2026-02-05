Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej, przed komisjami w całym kraju stanie około 235 tysięcy osób. Celem procedury nie jest pobór do wojska, lecz określenie zdolności fizycznej i psychicznej obywateli do pełnienia służby oraz wprowadzenie ich danych do ewidencji wojskowej. Dla wielu kobiet otrzymanie wezwania jest zaskoczeniem, jednak - jak podkreślają przedstawiciele wojska – jest to standardowa procedura wynikająca z Ustawy o Obronie Ojczyzny.

Które kobiety podlegają kwalifikacji wojskowej w 2026 roku?

Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy kobiet, które posiadają wykształcenie lub kwalifikacje przydatne z punktu widzenia obronności państwa. W 2026 roku wezwania mogą spodziewać się:

Kobiety urodzone w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Studentki i absolwentki, które w roku akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych i innych wskazanych w rozporządzeniu. Ochotniczki, które ukończyły 18. rok życia i chcą uregulować swój stosunek do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2026. Lista zawodów i kierunków studiów - kogo szuka/wzywa wojsko?

Armia poszukuje specjalistek z konkretnych branż. Jeśli kończysz studia lub pracujesz w jednym z poniższych zawodów, prawdopodobieństwo otrzymania wezwania jest bardzo wysokie:

Medycyna i ochrona zdrowia: lekarki, pielęgniarki, ratowniczki medyczne, farmaceutki, diagnostki laboratoryjne.

Psychologia i opieka: psycholożki, rehabilitantki, fizjoterapeutki.

Weterynaria: lekarki weterynarii oraz technicy weterynarii.

IT i łączność: informatyczki, specjalistki ds. teleinformatyki, radiolożki.

Transport i nawigacja: nawigatorki, tłumaczki, specjalistki z branży lotniczej i morskiej.

Jak wygląda wizyta na komisji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa kobiet ma charakter administracyjno-medyczny. Cały proces składa się z kilku etapów:

Sprawdzenie tożsamości: należy zabrać dowód osobisty lub paszport. Badania lekarskie: komisja ocenia stan zdrowia fizycznego i psychicznego, nadając odpowiednią kategorię zdolności (A, B, D lub E). Weryfikacja kwalifikacji: przedstawienie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane umiejętności zawodowe. Nadanie stopnia wojskowego: najczęściej jest to stopień szeregowego, a osoba zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy.

Co grozi za niestawienie się na kwalifikację wojskową?

Stawiennictwo na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe. Jeśli osoba wezwana nie może pojawić się w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn (np. choroba), musi powiadomić o tym odpowiedni urząd (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) najpóźniej w dniu terminu. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności przepisy przewidują:

nałożenie grzywny (nawet do 5000 zł),

przymusowe doprowadzenie przez policję przed komisję.

Kwalifikacja wojskowa - podsumowanie

Kwalifikacja wojskowa kobiet w 2026 roku to rutynowe działanie państwa mające na celu aktualizację zasobów kadrowych na wypadek sytuacji kryzysowych. Otrzymanie wezwania nie oznacza wysłania na poligon, ale jest formalnym obowiązkiem każdej obywatelki o przydatnych dla armii kwalifikacjach.