W poniedziałek, 23 marca 2026 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poinformowały w komunikacie, że uzyskały 20 marca br. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki.

Zobacz również

Kluczowy element "szyny północnej"

Jak podano w komunikacie, decyzja ta stanowi kluczowy etap w realizacji inwestycji, która ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz umożliwić wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych.

Planowana linia o długości 138 km połączy dwie stacje elektroenergetyczne Gdańsk Błonia i Olsztyn Mątki przebiegać będzie przez 15 gmin: Gdańsk, Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, Pasłęk, Morąg, Miłakowo, Świątki i Jonkowo. Stanowi ona element tzw. szyny północnej – ciągu liniowego 400 kV Krajnik – Morzyczyn – Dunowo – Słupsk – Żarnowiec – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń/Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki - poinformowano w komunikacie. Uzyskanie decyzji środowiskowej otwiera drogę do kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.

Zobacz również

PSE realizują obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii, który zakłada budowę do 2040 r. blisko 6 tys. km nowych linii elektroenergetycznych, 37 nowych stacji oraz modernizację 110 istniejących obiektów.

Zobacz również